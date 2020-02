Len 3-ročné dievča napísalo krásnu pesničku o dinosauroch. Zamilovaji si ju už milióny ľudí

Klaudia Fiolová

Za tri dni má video vyše 5 miliónov videní.

Fenn Rosenthal má talent po otcovi — Foto: Twitter@tomrosenthal

LONDÝN 2. februára - Britský spevák Tom Rosenthal zistil, že nie je jediným hudobníkom v ich rodine. Jeho 3-ročná dcéra totiž napísala pesničku, ktorej slová dojali ľudí na internete. Akonáhle zavesil Tom skladbu na Twitter, stala sa hitom. Len v priebehu pár dní si ju vypočulo už viac ako 5 miliónov ľudí.

Fenn zložila pesničku o láske medzi dinosaurmi

Pesnička sa volá „Dinosaurus in Love“, čo v preklade znamená zaľúbené dinosaury. Hrdý otecko zverejnil video so slovami: „Je to prvá sólo pesnička, ktorú napísala moja skoro 4-ročná dcéra," napísal na Twitteri. Celý text vymyslela malá šikovnica a jej otec k tomu zložil hudbu. Celá pieseň má presne minútu a Fenn v nej opisuje vzťah medzi vyhynutými bytosťami.

Slová pesničky vás chytia za srdce

Dievčina začína pesničku tým, že dinosaury sú zamilované. Majú akurát party a jedia ovocie a uhorky. Dinosaury sa do seba zamilovali. V tom počuť aj hlas otecka, ktorý sa pýta dcérky, čo ešte dinosaury robia. Ona odpovedá, že si ďakujú navzájom. Vtom prichádza veľký tresk a zvieratá vyhynú.

Na konci opäť zopakuje, že hoci sa dinosaury zamilovali a prežívali lásku, nikdy sa kvôli veľkému tresku nestihli rozlúčiť.