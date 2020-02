Dobré noviny

Spisovateľka sa na prvý pohľad zamilovala do bezdomovca. Vďaka nej a ich láske sa dokázal vrátiť späť do života

Láska nepozná hranice a tento príbeh vám to opäť len potvrdí

Mal tie najkrajšie hnedé oči, aké som kedy videla, spomína na stretnutie dnes už vydatá spisovateľka. — Foto: Reprofoto Youtube

AMSTERDAM 2. februára - Skutočný príbeh ako vystrihnutý z knižného románu zažila 41-ročná spisovateľka zo Švédska. V roku 2006 sedela na jednej z amsterdamských lavičiek, keď si k nej prisadol neznámy muž. Vic Kocula sa odvážil a osamotenú Emmy Abrahamsonovú oslovil. Ona okamžite pochopila, že ide o človeka, ktorý žije na ulici. „Hneď som vedela, že je bezdomovec. Bol veľmi špinavý a jeho brada a vlasy boli dlhé a neupravené,“ spomína na prvé stretnutie Emmy. „Začali sme sa však rozprávať a všimla som si, že má tie najkrajšie hnedé oči, aké som kedy videla. A okamžite ma rozosmial,“ dodáva Emmy.

Láska na prvý pohľad

Obaja cítili okamžitú vzájomnú príťažlivosť, a tak sa dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo o päť dní neskôr na tom istom mieste. Vic Kocula pôvodne pochádza z Ameriky. Bezdomovcom sa stal počas cestovania po Európe. „Minul som peniaze skôr, ako som očakával. Nestihol som však všetko, čo som chcel, a tak som si povedal, že to zvládnem aj bez peňazí,“ spomína Vic. Situáciu však nezvládol a prepadol alkoholu. Keď sa spamätal, bolo neskoro, bol z neho alkoholik bez domova.

Emmy však nesúdila a na dohodnuté druhé stretnutie prišla. Spisovateľka sa však musela vrátiť do Viedne, kde v tej dobe žila. Nevedela, či sa s Vicom ešte niekedy uvidia. Kontaktovať ho nemala kde, a tak mu dala aspoň svoje číslo. „Nemohla som na neho prestať myslieť. Prešli tri týždne, ja som mala 30 rokov a zrazu som v pondelok ráno prijala hovor. Volal Vic a povedal mi, že prišiel do Viedne a odvtedy sme spolu,“ prezradila Emmy.

Šťastná rodina

Vic sa rozhodol, že svoj život chce zmeniť a Emmy ešte raz vidieť. Podarilo sa mu našetriť peniaze na vlak do Viedne. Teraz pracuje ako strojný inžinier. A to najmä vďaka tomu, že ho Emmy povzbudila, aby sa dovzdelal. Pár uzavrel manželstvo na zámku a dnes spolu majú osemročné dvojčatá Destu a Til. Spisovateľka Emmy o svojom krásnom a skutočnom príbehu lásky napísala knihu s názvom „Ako sa zamilovať do muža, ktorý žije v kríkoch.“