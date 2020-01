Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ktoré zviera ste na obrázku uvideli ako prvé? Zistite, čo to o vás napovedá

Podľa psychológov prezrádzajú zvieratá veľa o charaktere človeka.

Ktoré zviera vidíte ako prvé na obrázku — Foto: reprofoto@Ketkes.com

BRATISLAVA 31. januára - Každý človek má svoje obľúbené zviera. Podľa psychológov to prezrádza o danom človeku veľa. Napríklad aj to, aký má charakter. Vyskúšajte aj vy malý test. Ktoré zviera ste videli na obrázku ako prvé? Prečítajte si krátku charakteristiku, čo to o vás možno napovedá.

Holubica Foto: reprofoto: Ketkes.com

Holubica

Holubica je symbolom mieru, nádeje a harmónie. Ak ste uvideli ako prvé práve toto zviera, máte čistú dušu a vidíte v ľuďoch dobro. Inšpirujete ľudí okolo seba a dávate im nádej. Materiálne veci dávate na druhú koľaj. Pre vás je najdôležitejšia rodina, ktorá sa na vás môže vždy spoľahnúť.

Motýľ Foto: reprofoto: Ketkes.com

Motýľ

Motýľ je symbolom krásy a radosti. Ste sib vedomí toho, že život je krátky a treba si ho užiť naplno a chopiť sa príležitostí. Nemáte v láske nudné konverzácie a podľa vás ste prišli na svet z dôvodu, aby ste boli šťastní. Taktiež ste veľmi veľkorysí.

Orol Foto: reprofoto: Ketkes.com

Orol

Orol je symbolom slobody, preto ľudia, ktorí si ho vybrali, vyhľadávajú dobrodružstvo. Chcete byť v živote úspešní a vždy na prvom mieste. Ste hrdí a priebojní. Vidíte veci, ktoré ostatní nie, a preto máte tendenciu obsadzovať vyššie pozície. Vaša samostatnosť a statočnosť k vám priťahuje dobrých ľudí.

Pes Foto: reprofoto: Ketkes.com

Pes

Psy sú symbolom vernosti a rodiny. Ak sa niekto z vašich blízkych dostane do nejakých problémov, vždy ste pri ňom a podporíte ho. Vyžaruje z vás šťastie a rozdávate okolo seba radosť. Ľudia vo vašej blízkosti sa cítia v bezpečí a v pokoji.

Vlk Foto: reprofoto: Ketkes.com

Vlk

Vlk odzrkadľuje vašu osobnosť. Hoci si veľa ľudí myslí, že vlk je samotár, ale predsa žije vo svorke. Ak ste uvideli ako prvé toto zviera, vaša rodina je u vás na prvom mieste. Okrem nej vás nič iné ani nezaujíma. Dbáte o svoje zdravie a pokoj v duši. Túžite po láske a porozumení.

Modlivka Foto: reprofoto: Ketkes.com

Modlivka

Modlivky uctievajú v rôznych kultúrach ako sväté zvieratá. Podľa charakteristiky ste osamelými bytosťami, ale aj napriek tomu ste šťastní. Radšej nasávate informácie ako keby ste sa mali rozprávať. Ste múdri a vnímaví. Viete skvele viesť ľudí.

zdroj: Ketkes.com