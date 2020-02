Marián Balázs

Dnes o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Robí kampane politikom: Ak tajná služba chce, dostane sa k akýmkoľvek vašim dátam. Určite sa s nimi obchoduje

Radovan Choleva pripomenul aj prípad zneužitia dát spoločnosťou Cambridge Analytica pri kampaniach za brexit a za zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta. Do istej miery sa niečo podobné využíva aj na Slovensku.

BRATISLAVA 1. februára - Používaním internetu zanechávame množstvo digitálnych stôp. Čo sa s nimi deje ďalej a kto ďalší k ním má prístup? Ako tieto stopy využíva politický marketing napríklad v predvolebnej kampani? Aj na tieto otázky odpovedal hosť relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom Radovan Choleva, politický marketér a autor knihy VIRTUS #digitálnademokracia.

Ako vysvetľuje Choleva, pod pojmom digitálna stopa rozumieme všetko, čo robíme na počítači alebo na mobile – na aké stránky chodíme, čo nakupujeme, aké filmy si púšťame, s kým komunikujeme a ďalšie. „Najväčšie digitálne stopy zanechávame na sociálnych sieťach, kde niečo zdieľame, lajkujeme, komentujeme...“ tvrdí marketér.

Keby tajné služby chceli, k vašim dátam sa dostanú

„Keby nejaká tajná služba chcela, tak sa vie dostať asi ku všetkým vašim dátam, ktoré zachytávate. Určite sa s týmito dátami aj obchoduje. Niekedy možno legálne - možno len niekde niečo odškrtnete a ani neviete, že ste s niečím súhlasili,“ upozorňuje Choleva.

Ako príklad uvádza tzv. „cookies”, čiže súbory, ktoré umožňujú stránke monitorovať váš pohyb po danej stránke, pričom následne na vás vie daný web cieliť reklamu. „Ak sa s týmito dátami obchoduje, povedzme aj na úrovni vašich politických preferencií - a s tým ste už asi nesúhlasili - môžu to niektoré politické strany zneužívať aj na iné ako len komerčné účely.“

Čo by sa stalo, keby jedna strana vedela o občanoch všetko

Kniha Virtus, ktorú Choleva vydal koncom minulého roka, sa zaoberá presne touto témou. Ide o nadsadený, preexponovaný príbeh o tom, ako by to vyzeralo, keby jedna politická strana disponovala všetkými údajmi o všetkých občanoch jednej malej krajiny.

V knihe má hlavná postava morálnu dilemu ohľadom využívania systému Virtus, ktorý má všetky dáta o všetkých ľuďoch.

Keďže sa Radovan Choleva v podstate celý život venuje politickému marketingu, rozmýšľal v tomto prípade nad tým, čo by niečo také znamenalo pri politických kampaniach. „Priznám sa, či mi uveríte alebo nie, mne sa to prisnilo. Časť knihy sa mi vlastne prisnila už pred ôsmimi rokmi. Ten softvér mal taký názov, ale s tým, že ja som to slovo nepoznal,“ priznáva Choleva a dodáva, že sen si následne zaznamenal na dve A4-ky a pred dvomi rokmi sa rozhodol, že knihu konečne napíše.

Najefektívnejšie oslovenie? Na sociálnej sieti

Choleva pripomenul aj prípad zneužitia dát spoločnosťou Cambridge Analytica pri kampaniach za brexit a za zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta. Do istej miery sa niečo podobné využíva aj na Slovensku. „Už len samotné zbieranie mailov alebo informácií o fanúšikoch nejakej stránky je práca s týmito dátami,“ hovorí, no nemyslí si, že by sa na Slovensku používal podobný nástroj ako Cambridge Analytica: „Väčšina volebnej kampane sa dnes už odohráva na sociálnych sieťach.“

Podľa neho sú najefektívnejším spôsobom oslovenia voliča práve sociálne siete. „Ešte aj klasické médiá väčšinu informácií čerpajú zo sociálnych sietí. Oni sú v podstate iba sekundárny nástroj, prostriedok. Hlavná debata a posolstvá sa dejú na sociálnych sieťach, pretože sú tam všetci,“ povedal pre Dobré noviny Radovan Choleva.

Za tzv. „povinnú jazdu“ považuje bilbordy, ktoré sú dôležité najmä pre nové strany, aby si ľudia spojili lídrov s novou značkou. „Majú jednu výhodu - nedajú sa vypnúť,“ upozorňuje.

Zaujímavé je však podľa marketéra aj to, ako ľudia vnímajú kauzy politikov. Ako sám hovorí, na každého politika sa dá niečo vytiahnuť: „Nikdy nekandidujú anjeli. Každý urobil v živote možno aj malú drobnosť, ktorá sa dá zveličiť. Veľký problém je, že ľudia nerozlišujú. Kauza ako kauza. Rovnakú intenzitu má v médiách a na sociálnych sieťach kauza, v ktorej sa hrá o 10-tisíc eur a mýtny tender, v ktorom ide o 700-800 miliónov. Váha v médiách je však podobná, čo je nespravodlivé a ľudia to nerozlišujú,“ vysvetľuje Choleva.

„Nenávidené“ GDPR má význam

Na čo si pri surfovaní na internete dávať pozor? „Ak sa niekto pohybuje v rámci sociálnych sietí, nie je možné, aby tie dáta za sebou nezanechával. Najlepšia rada by bola vypnúť si sociálne siete, čo ale veľa ľudí urobiť nemôže, vrátane mňa,“ vysvetľuje. Pomôže aspoň to, ak na nich bude človek tráviť menej času.

Myslí si však, že viac v tomto môžu urobiť veľké inštitúcie ako napríklad Európska únia, ktoré sa snažia postupne zlepšiť ochranu osobných údajov. „Nenávidené GDPR má význam,” myslí si Choleva. Problémové je podľa neho zverejňovanie fotografií detí: „Niektorí sa dostávajú na internet bez toho, že by o tom vedeli, lebo boli ešte malé deti, a v budúcnosti by s tým možno nesúhlasili.“

Viac sa dozviete v priloženom videorozhovore.