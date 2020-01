Klaudia Fiolová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Unikátna knižnica, v ktorej pobehujú mačiatka. Má to ten najkrajší dôvod

V Novom Škótsku spojili knižnicu a kaviareň s miestom, kde nájdete roztomilé mačiatka.

Mačiatky, ktoré hľadajú domov, sú z miestneho útulku — Foto: Instagram@Otis & Clementine's Books & Coffee

NOVÉ ŠKÓTSKO 31. januára - Ak by si niekto chcel adoptovať mačiatko, prvé miesto, kde by ste ho hľadali, je zrejme útulok. Nikomu z vás by asi nenapadlo pozrieť sa do miestnej knižnice. V jednej z desiatich kanadských provincií ale spojili niečo, čo ľudí chytí za srdce.

Miesto, kde spojili kaviareň, knižnicu a útulok pre mačky

V Novom Škótsku spojili knižnicu a kaviareň s miestom, kde nájdete roztomilé mačiatka. Ľudia, ktorí navštívia toto špeciálne miesto, odídu nielen s dobrou kávou alebo s novou knihou, ale aj s malým štvornohým stvorením. Mačky tu majú povolený pobyt a prekvapia nejedného zákazníka.

Ľudia sa cítia príjemne v knižnici so zvieratkami — Foto: Instagram@medicinebones

Kto by odolal takejto milej tváričke — Foto: Instagram@ajvfield

Mačky nájdete aj na policiach — Foto: Instagram@ourchipperlife

Mačiatka si oddychujú na knihách — Foto: Instagram@Otis & Clementine's Books & Coffee

Pri kávičke vás prekvapia mačky — Foto: Instagram@Otis & Clementine's Books & Coffee

Zákazníci sa zahrajú s mačkami — Foto: Instagram@Otis & Clementine's Books & Coffee

Nájdete ich náhodne v knižnici — Foto: Instagram@Otis & Clementine's Books & Coffee

Mačiatka sú adoptované už pár dní potom, ako ich privezú do knižnice

Majiteľka knižnice Ellen Helmke prezradila pre portál Boredpanda, že u nich zákazníci nájdu celú mačaciu rodinku, vrátane matky. Nie sú to ale hocijaké zvieratá z ulice. Štvornohí miláčikovia sa sem dostali z neďalekého útulku pre zvieratá. Akonáhle sa dostanú do knižnice, ľudia si ich v priebehu krátkej doby adoptujú. Nie je to ale také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá. Nikto nemôže len tak prísť a odísť s mačkou. Noví majitelia musia pokryť náklady za veterinárske služby a zamestnanci útulku si musia byť istí, že mačiatko sa dostane do dobrých rúk.