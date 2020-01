Klaudia Fiolová

Dnes o 12:49 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Brexit prinesie zmeny pre všetkých. Toto čaká Slovákov žijúcich v Anglicku

Ľudia, ktorí prišli žiť do Spojeného kráľovstva pred 30. marcom 2019, budú môcť v Británii zotrvať aj naďalej bez obmedzení.

Pre Slovákov žijúcich v Anglicku sa po brexite nič nemení — Foto: TASR

LONDÝN 31. januára - Už dnes v noci opustí Veľká Británia po 47 rokoch Európsku úniu. Tá bude mať po novom už len 27 členských štátov. Od soboty sa tak začína prechodné obdobie, počas ktorého bude krajina s Bruselom rokovať o budúcich obchodných vzťahoch.

Pre občanov EÚ prichádzajúcich do Británie by mali platiť rovnaké pravidlá ako pre tých z krajín mimo Únie

O budúcnosti migračnej politiky by sa malo rozhodnúť v najbližších mesiacoch. Pre TASR to potvrdil analytik britského think tanku Institute for the Government, Joseph Owen. Podľa analytika je pravdepodobné, že britský premiér Boris Johnson presadí svoj sľub nového migračného systému na základe udeľovania bodov, či už za vysokoškolské vzdelanie, alebo pokročilú znalosť angličtiny. Inšpiroval sa Austráliou, no podľa Owena môže niektoré aspekty pomeniť.

„Austrálsky systém nevyžaduje, aby mal občan pred vstupom do krajiny už zaručenú pracovnú ponuku. Po brexite bude však pravdepodobné, že občania sa budú môcť dostať do Británie len cez vopred dohodnutú pracovnú pozíciu, ktorá ich v krajine bude čakať,“ domnieva sa Owen.

Čo sa týka občanov EÚ žijúcich v Británii, brexit by ich právo na pobyt nemal zvlášť ovplyvniť

Musia však požiadať o tzv. štatút usídlenia (settled) alebo predbežného usídlenia (pre-settled). V závislosti od toho, koľko rokov sa v krajine zdržiavajú. Štatút usídlenia je vytvorený pre občanov EÚ, ktorí v Británii žijú päť alebo viac rokov bez výrazne dlhších pobytov mimo krajiny. Štatút predbežného usídlenia sa týka tých ostatných, ktorí by však po uplynutí piatich rokov mali požiadať o zmenu štatútu. Všetci občania by sa mali prihlásiť do konca júna 2021.

Podľa Owena si treba dávať pozor na jednu závažnú skutočnosť. „Ak občania so štatútom predbežného usídlenia nepožiadajú po uplynutí piatich rokov o štatút druhej kategórie, ich práva už nemusia byť garantované,“ upozorňuje analytik.

Občania môžu požiadať o trvalý pobyt, no len s vopred zaručeným štatútom usídlenia

Schéma prihlasovania je prakticky už od svojho spustenia kritizovaná, napríklad preto, že príslušná mobilná aplikácia často hlási poruchy a prijíma prihlášky len od užívateľov s operačným systémom Android. Problémom je aj nízka informovanosť a mnoho občanov EÚ ani nevie, že sa musia registrovať.

Sociálne zabezpečenie občanov SR žijúcich a pracujúcich v tejto krajine sa hneď nemení

Začína sa prechodné obdobie, počas ktorého budú mať slovenskí občania právo na sociálne a zdravotné zabezpečenie, dôchodky a iné dávky sociálneho zabezpečenia na rovnakom stupni ako pred brexitom. Toto prechodné obdobie potrvá do 31. decembra 2020.

„Slováci, ktorí zostávajú pracovať v Británii, by aj počas prechodného obdobia mali pamätať na to, že všetky doklady o tom, že v tejto krajine pracovali a boli sociálne poistení, môžu byť pre nich v budúcnosti veľmi dôležité. Pred návratom na Slovensko alebo pred presunom do inej krajiny EÚ odporúčame, aby si od príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia vyžiadali potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré získali počas pobytu na území Spojeného kráľovstva,“ upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Je podľa neho dôležité uchovať si všetky doklady za obdobie pred brexitom i po ňom, a to pracovné zmluvy, výplatné pásky či číslo sociálneho zabezpečenia. Tieto doklady môžu byť pre občanov dôležité nielen krátko po návrate na Slovensko, ale aj v budúcnosti – po skončení prechodného obdobia, napríklad pri vybavovaní dôchodku. Obdobia poistenia v Británii sa im pri neskoršom výpočte dôchodku zhodnotia.

Veľkú časť občanov EÚ v Británii tvoria študenti

Tí v súčasnosti platia rovnaké poplatky ako britskí občania a majú tiež nárok na študentskú pôžičku. Situácia sa však po brexite môže zmeniť a študenti z krajín EÚ budú môcť byť zaradení do kategórie tzv. „medzinárodných študentov“, ktorí si štúdium musia hradiť dopredu iným spôsobom. Väčšina univerzít v Británii vyjadruje solidaritu so svojimi súčasnými európskymi študentmi už od vyhlásenia výsledku referenda z roku 2016. O výške ročného školného - momentálne 9250 libier za bakalárske štúdium - však rozhoduje vláda, a nie jednotlivé školy. „Toto je téma pre nadchádzajúce rokovania počas prechodného obdobia. Zatiaľ ešte nebolo o ničom úplne rozhodnuté,“ vyjadril sa Owen.

Budúcnosť študentského programu Erasmus, vďaka ktorému môžu vysokoškoláci istý čas stráviť na inej zahraničnej univerzite v jednom v členských štátov EÚ, je zatiaľ taktiež neistá.

​Jeden z hlavných bodov, ktoré sa snažila EÚ vyrokovať, je voľný pohyb občanov

V Európskej únii žije 1,5 milióna Britov a v Spojenom kráľovstve asi 3,5 milióna občanov EÚ. Obe strany sa vyjadrili, že ľudia, ktorí prišli žiť do krajín či už Európskej únie alebo Spojeného kráľovstva pred 30. marcom 2019, tam budú tam aj naďalej zotrvať bez obmedzení. Informovala o tom TV JOJ. Pri cestovaní zatiaľ nebudú potrebné víza, kontroly sa však sprísnia a na letisku sa už budeme musieť postaviť do „dlhšieho radu“.