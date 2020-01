TASR

Rojo sa vrátil do Estudiantes na šesťmesačné hosťovanie

Argentínsky futbalový obranca Marcos Rojo odišiel z Manchestru United na šesťmesačné hosťovanie do klubu z rodného mesta Estudiantes de La Plata.

Hráč Manchestru Marcos Rojo (vpravo) — Foto: TASR/AP

Buenos Aires 30. januára (TASR) - Argentínsky futbalový obranca Marcos Rojo odišiel z Manchestru United na šesťmesačné hosťovanie do klubu z rodného mesta Estudiantes de La Plata, v ktorom odštartoval svoju kariéru.

Dvadsaťdeväťročný Rojo odohral v klube tri sezóny a v decembri 2010 prestúpil do Spartaka Moskva. Po osemnástich mesiacoch putoval do Sportingu Lisabon a v roku 2014 zakotvil na štadióne Old Trafford.

Tam sa mu v prvých troch sezónach darilo, no za posledných dva a pol roka nastúpil v Premier League len na 17 stretnutí a od novembrového zranenia nehral vôbec. Defenzívny univerzál má na konte 61 reprezentačných štartov a tri góly, bol členom národného tímu na MS 2014 i 2018. Informovala agentúra AFP.