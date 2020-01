TASR

Kvalifikácia na MS vo florbale: Slováci deklasovali Maďarov, dali im štrnásť gólov

Slovenskí florbaloví reprezentanti vstúpili do kvalifikácie MS víťazne.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Poprad 30. januára (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti vstúpili do kvalifikácie MS víťazne. Vo štvrtkovom zápase D-skupiny na turnaji v Poprade rozdrvili Maďarsko 14:3. Zverenci trénera Radomíra Mrázka tak urobili prvý krok smerom k postupu na šampionát.

V kvalifikačnej D-skupine sa ešte stretnú s Talianskom (31. januára) a Nórskom (1. februára), v nedeľu 2. februára ich čaká zápas o konečné umiestnenie proti súperovi z C-skupiny. Z celého turnaja postúpia na MS tri najlepšie tímy - obaja finalisti, plus víťaz súboja o 3. miesto.

Maďarom nedali žiadnu šancu

Slováci mali zápas od úvodu pevne v rukách. Na ich prvé dva góly síce hostia z Maďarska dokázali zareagovať a v 9. minúte upravili na 2:2, no do konca prvej tretiny inkasovali ešte ďalšie tri kúsky.

Slovenská kanonáda pokračovala aj v druhom dejstve, v polovici stretnutia viedli domáci 7:2 a krátko pred ďalšou prestávkou už 10:2. V závere tretiny ešte súper znížil. Rozhodnutý duel sa v záverečnom dejstve už len dohrával, domáci reprezentanti v ňom pridali ešte štyri góly a triumfovali vysoko 14:3.

Európska kvalifikácia MS - turnaj v Poprade - D-skupina: Maďarsko - Slovensko 3:14 (2:5, 1:5, 0:4) Góly: 8. Racz (Harangozo), 9. Pfneiszli (Müller), 40. Resi (Ressely) - 3. Pažák (Grlický), 4. Ujhelyi (Kozák), 10. Ujhelyi (Grlický), 11. Kubovič (Gál), 20. Řezanina (Šefčík), 29. Hatala (Bulko), 31. Bulko, 33. Dudovič (Gál), 35. Dudovič (Řezanina), 38. Dudovič (Gál), 47. Čonka-Skyba (Kvasnica), 51. Gál (Řezanina), 53. Grlický (Machara), 55. Gašparík (Kvasnica). Rozhodovali: Nabelek, Stengl, vylúčení: 0:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 720 divákov. Zostava SR: Mazák - Machara, Kozák, Řezanina, Šefčík, Gašparík, Bulko, Kelemen - Pažák, Grlický, Ujhelyi - Gál, Kubovič, Dudovič - Čonka-Skyba, Hatala, Kvasnica - Virga, Gajdoš ďalšie výsledky: C-skupina Belgicko – Rusko 2:11 (0:2, 1:5, 1:4) Pobrežie Slonoviny – Švajčiarsko 0:51 (0:17, 0:15, 0:19) D-skupina Nórsko – Taliansko 18:1 (8:0, 3:1, 7:0)

Hlasy po zápase:

Radomír Mrázek, tréner SR: „Očakávaný priebeh, kým mal súper sily, tak sme videli, že tam mal celkom šikovných hráčov, dokonca veľmi rýchlo vyrovnali. My sme však vsadili na to, že ich uťaháme presingom a aktívnou hrou. Malo to síce nejaké muchy, ale vďaka našej aktivite súper po prvej tretine fyzicky absolútne odpadol. Vďaka tomu sme mohli pustiť do hry všetkých hráčov, takže sme maximálne spokojný.“

Šimona Hatala, útočník SR, prvý gól v národnom tíme: „Zápas hodnotím pozitívne, keďže sme ho vyhrali, ale ešte musíme popracovať na veľa veciach. Najmä do zápasu s Nórskom musíme doladiť tú obranu. Dostať tri góly od Maďarov asi nie je ideálne, ale bol to prvý zápas v tomto cykle a prvýkrát sme sa spojili dokopy. Gól chutí, som rád, že padol hneď v prvom zápase.“

Michal Dudovič, útočník SR, najlepší hráč stretnutia: „Nedá sa veľa vytknúť, bola to povinná jazda, vyhrali sme 14:3, čo je celkom pekný výsledok pre divákov. Dúfam, že sme ich potešili, pretože to hráme aj pre nich.“

Michal Pažák, útočník a kapitán SR: „Po strelených góloch sme trochu zaspali, spomalili sme a dostali sme dva. Potom sme však išli do opäť vedenia, vyhrali sme 14:3 a myslím si, že je to dobrý rozbeh. Verím, že zajtra nadviažeme na dnešný výkon a budeme ešte lepší.“