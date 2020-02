Tímea Gurová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Muž do riek vložil zábrany, aby zamedzil tonám plastu v oceáne. Jeho lacné riešenie by vraj pomohlo každej rieke sveta

Indonézia je hneď po Číne najväčším znečisťovateľom oceánov. Môžu za to tony odpadu, ktoré sa tam dostanú vodnými tokmi. Lacné a jednoduché zábrany by mali pomôcť nielen na Bali, ale kdekoľvek na svete.

90 percent odpadu v oceánoch pochádza z 10 riek na svete. Lacné a efektívne bariéry na riekach je možné využiť všade vo svete. — Foto: FB: Plastic Fischer

BALI 1. februára – Obľúbený turistický ostrov v Indonézii bojuje s extrémnym znečistením riek. Bratia Gary a Sam Bencheghibovci už pred desiatimi rokmi založili iniciatívu s cieľom vyčistiť pláže od odpadkov.

Dnes na riekach na ostrove Bali testujú technologickú novinku, ktorá má zachytiť odpad ešte pred tým, ako sa dostane do oceána.

„Pri rýchlosti, ktorou ničíme našu planétu, si myslíme, že žiaden nápad nie je šialený na jeho ochranu,“ povedal podľa WEFORUM Gary Bencheghib zo spoločnosti Make a change.

Štyri indonézske rieky patria do dvadsiatky najväčších znečisťovateľov oceánov. Vláda musela dokonca na odstránenie odpadu z najšpinavšej rieky povolať pred pár rokmi armádu.

Gary na rieky umiestnil bariéry s košmi a menšími blokmi, ktorých autorom je nemecký start-up Plastic Fischer. Odpad sa v košoch zhromažďuje.

Bariéra má hĺbku jeden meter a vyrobená je z drôteného pletiva a PVC rúrok. Podstatou je fakt, že bariéra musí byť dobre prístupná, aby sa odpad mohol pravidelne počas dňa odnášať.

Riešenie pre všetky rieky sveta

Odpad putuje do mobilnej triediacej stanice a po pretriedení a očistení ide ďalej na recykláciu. Koše na odpadky sú z lacných a hlavne lokálnych materiálov.

„Sme presvedčení, že potrebujeme lacné riešenie, ktoré vieme postaviť za pár dní. Takto to viete zvládnuť aj sami a bariéru vložiť do každej rieky na svete,“ tvrdí zakladateľ nápadu Plastic Fischer Karsten Hirsch.

Indonézia sa zaviazala, že do roku 2025 zníži množstvo odpadu odtekajúceho do oceána o 70 percent. Vláda je presvedčená, že práve prostredníctvom aj tohto nápadu sa jej to podarí.