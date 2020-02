Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Večne usmiateho psíka si zamiloval celý internet. Chlpáč sa usmieva dokonca aj v spánku

Psík menom Layla, ktorého našli na ulici, sa usmieva aj v spánku.

Psík sa usmieva vkuse — Foto: YouTube

TEXAS 2. februára - Šteniatka sú krásne a každý ich má rád. Niektoré zvieratá sa od tých ostatných líšia schopnosťami alebo výzorom. Tentokrát sa na internete objavil príbeh adoptovaného psíka, ktorému nikdy nezmizne úsmev z tváre.

Odkedy sa psík začal usmievať, nezmizne mu úsmev z tváre

7-týždňového psíka menom Layla zachránili zamestnanci útulka v Texase, keď ho našli samého túlať sa na ulici. Najprv bola Layla veľmi vyplašená, ale neskôr si obľúbila ľudí okolo seba. Rachel Barron, ktorá má na starosti zvieratá v útulku, sa začala prihovárať šteniatku milým detským hlasom. A práve vtedy prišiel ten moment, ktorý očaril každého. Layla sa na ňu začala doslova usmievať. Musela tento moment zachytiť a zazdieľala ho aj na sociálnych sieťach.

Aj v spánku je rozkošný Foto: YouTube

Layla sa usmieva, aj keď spí

Netrvalo dlho a ľudia sa po zverejnení videa začali ozývať, že si chcú psíka adoptovať. Každý chcel vidieť jej roztomilý úsmev naživo. Nicole Toney a jej manžel už majú doma 3 adoptovaných psíkov a 2 mačky a presne vedeli, že Layla do ich veľkej rodiny dokonale zapadne. „Bola najprv plachá, potrebovala nás spoznať. Teraz je z nej to najroztomilejšie zviera, aké som kedy videla,“ prezradila Nicole pre portál The Dodo. Podľa jej slov všetky zvieratká vychádzajú spolu dobre.