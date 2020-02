Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Katarína pracuje ako hlavná štátna radkyňa, vo voľnom čase maľuje ľuďom zadarmo byty

Katarína sa popri práci na jednom z ministerstiev vyučila za maliara-natierača. Pracuje na pozícii hlavnej štátnej radkyne a najmä počas víkendov sa prezlieka do maliarskeho odevu a maľuje ľuďom byty. Ide zväčša o jej známych. Tvrdí, že ide o akýsi kolobeh dobra, pretože jej „klienti“ sa jej častokrát odvďačia pomocou v inej oblasti.

BRATISLAVA 1. februára - Katarína Šimonová je vyštudovaná právnička a pracuje na jednom z ministerstiev ako hlavná štátna radkyňa. Keďže ide o náročnú prácu, nechcela vyhorieť a hľadala spôsob, ako sa odreagovať a nemyslieť aj vo voľnom čase na pracovné povinnosti. Zapísala sa na odbor maliar-natierač a v dnešných dňoch maľuje ľuďom byty. Sama tvrdí, že ide o istý spôsob psychohygieny.

„Je úžasné, keď prídem po víkende do práce a musím si spomenúť, ako sa zapína počítač. Prvotným plánom, prečo som sa zapísala na odbor maliar-natierač bolo, aby som nevyhorela a mohla aj naďalej robiť prácu, ktorú mám rada,“ hovorí pre Dobré noviny Katarína Šimonová.

Nikdy nepodliehala ilúzii vlastnej dôležitosti

V práci na ministerstve sa denne pasuje so stresom a pribúdajúcou zodpovednosťou. „Neustále som rozmýšľala, čo by som mohla predniesť na súde, aby som sa nedostala do stavu dôkaznej núdze. Potrebovala som úplnú zmenu činnosti, teda fyzickú aktivitu a nie druhú vysokú školu,“ uviedla Katarína.

Na snímke sa nachádza Katarína Šimonová pri práci.

So spolužiakmi vychádzala dobre a učitelia jej taktiež vychádzali v ústrety. „Musím povedať, že som nikdy nepodliehala ilúzii vlastnej dôležitosti. Titul ostával aj vždy ostáva za dverami. Musím však povedať, že do školy som sa skutočne veľmi tešila,“ skonštatovala.

Byty zväčša maľuje rodine, známym či kamarátom. Doposiaľ sa jej podarilo vymaľovať viac ako desať bytov. „Táto práca ma neživí, a preto mám väčšie časové rozostupy. Musím rešpektovať aj svoje fyzické limity. Neprepínam sa, pretože chcem dosiahnuť efekt, že prídem domov, ľahnem si do postele, mozog prestane rozmýšľať a ja sa môžem pokojne vyspať,“ dodala hlavná štátna radkyňa.

Katarína je na školení.

Katarína Šimonová na školení.

Na snímke je Katarína Šimonová.

Na snímke je práca Kataríny. Išlo o 2 plné dni poctivej práce s linkovacími štetcami.

Na jedného pudlíka potrebovala tri hodiny čistého času.

Foto: archív Kataríny Šimonovej

Foto: archív Kataríny Šimonovej