TASR

Dnes o 13:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na Banskobystrickú latku príde ako hosť svetový rekordér Sotomayor

Ako tréner príde niekdajší skvelý švédsky skokan Stefan Holm, ako čestný hosť aj stále aktuálny svetový rekordér v hale a vonku Kubánec Javier Sotomayor.

Javier Sotomayor ešte ako aktívny atlét v roku 2001 — Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 30. januára (TASR) - Atletický míting Banskobystrická latka, ktorého 26. ročník sa uskutoční v utorok 11. februára, ponukne silné mená nielen priamo v súťaži, ale aj v zákulisí. Ako tréner príde niekdajší skvelý švédsky skokan Stefan Holm, ako čestný hosť aj stále aktuálny svetový rekordér v hale a vonku Kubánec Javier Sotomayor.

Reprezentačných kolegov príde povzbudiť aj taliansky šoumen Gianmarco Tamberi, ktorý síce vynecháva halovú sezónu, ale ako hosť si latku nenechá ujsť. Čas pozrieť si výškarske divadlo si medzi mítingami nájde aj najrýchlejší Slovák Ján Volko. Matúš Bubeník a Tatiana Dunajská za slovenskú stranu potvrdzujú nárast formy a chystajú sa útočiť na top výkony.

Ženy sľubujú viacero dvojmetrových útokov. Mladá Ukrajinka Jaroslava Mahučichová, juniorská svetová rekordérka a strieborná z MS v Dohe, vyhrala výkonom 201 cm prvý tohtoročný duel v stredu v Cottbuse nad svojou krajankou a hlavnou rivalkou Juliou Levčenkovou. Skočila 198 a atakovala vlastný juniorský svetový halový rekord 202 cm. Levčenková pokorila 196 a má tiež dvojmetrové ambície.

V štartovej listine pribudli slovinská jednotka Maruša Černjulová (193), ktorá vyhrala v stredu v Udine a tiež aj ďalšia výborná Ukrajinka Iryna Heraščenková so 199 cm. Zaujímavým doplnením je Jeannelle Scheperová zo Sv. Lucie, ktorá sa pripravuje v Holandsku a v tomto roku si zlepšila halové osobné maximum na 192 cm. Pre zranenie zrušila súťaženie v halovej sezóne Talianka Elena Vallortigarová.

V mužskej súťaži sú novými menami v zozname štartujúcich muž z plagátu latky z minulých ročníkov mexický rekordér Edgar Rivera (230), rovnako rekordér Portorika Joel Castro (229), či turecký rekordér Alperen Acet (230). Kvalitnú formu má Brit Tom Gale, ktorý už v tejto halovej sezóne skočil 228 cm. Číňan Žang Kuo-wej vyhral v Udine výkonom 227 cm a takmer pokoril 229.

BBL bude mať štatút European Athletics Indoor Special Premium, teda najvyšší možný v rámci európskych halových mítingov ako jediné výškarske podujatie. V rámci bodovania do svetových rebríčkov je to kategória C, čo je dôležité vzhľadom na olympijskú kvalifikáciu. Prvá osmička medzi mužmi aj ženami získa od 60 po 25 bodov za umiestnenie.

V rebríčku bodovania mítingov skončila Banskobystrická latka v roku 2019 na siedmom mieste na svete spomedzi všetkých špecializovaných podujatí v hale a vonku (vrátane vrhačských a pod.). Medzi halovými výškami je jednoznačnou svetovou jednotkou. Priamy prenos odvysiela dvojka RTVS.