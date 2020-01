TASR

Deti s vysvedčením budú mať vstup do Gemersko-malohontského múzea zdarma

Na vstup stačí len samotné vysvedčenie zo strednej či základnej školy, bez ohľadu na známky.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Rimavská Sobota 30. januára (TASR) – Bezplatný vstup do Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote získajú všetky deti, ktoré sa 31. januára až 2. februára preukážu aktuálnym polročným vysvedčením. Podľa slov PR referentky GMM Martiny Oštrom Marekovej na vstup stačí len samotné vysvedčenie zo strednej či základnej školy, bez ohľadu na známky.

„Aktuálne si verejnosť môže pozrieť výstavu Nieto majstra nad kováča, ktorá je venovaná vývoju kováčskeho remesla v Gemeri-Malohonte. Návštevníci majú tiež poslednú možnosť vidieť výstavu venovanú rimavskosobotskému rodákovi Istvánovi Hatvanimu (1718 - 1786), európsky známemu učencovi, ktorý je, žiaľ, vo svojom rodisku menej známy,“ priblížila Oštrom Mareková.

GMM je pre verejnosť otvorené od utorka do piatka od 9.00 do 17.00 h a počas víkendov od 13.00 do 17.00 h.