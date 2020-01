TASR

Dnes o 12:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Manchester City postúpil do finále Ligového pohára aj napriek prehre s United

Futbalisti Manchestru City postúpili do finále anglického Ligového pohára.

Juan Mata z Manchestru United po vypadnutí z Ligového pohára — Foto: TASR/AP

Londýn 29. januára (TASR) - Futbalisti Manchestru City postúpili do finále anglického Ligového pohára, hoci v stredajšej odvete semifinále prehrali na Etihad Stadium s mestským rivalom Manchestrom United 0:1. Keďže výber Pepa Guardiolu v prvom stretnutí na Old Trafford zvíťazil 3:1, zahrá si 1. marca vo Wembley o trofej s Aston Villou.

„Citizens“ môžu vyhrať Ligový pohár tretíkrát za sebou. Najmä vďaka skvelému prvému polčasu na pôde „červených diablov“, v ktorom v 39. minúte viedli už 3:0. Aj v ďalších troch polčasoch tvrdil anglický majster muziku, ale už nedokázal skórovať.

De Bruyne nechápe, ako nedokázali skórovať

„V oboch zápasoch sme boli lepší. S hráčmi som spokojný. Vytvorili sme si veľa šancí, ale nepremenili sme ich a musíme byť v tomto oveľa efektívnejší,“ citovala agentúra AP Guardiolu, ktorý mal v stredu pri premárnených šanciach svojich hráčov často hlavu v rukách.

Kevin de Bruyne (vľavo) z Manchestru City a Fred z Manchestru United Foto: TASR/AP

„Len ťažko dokážem pochopiť, ako sme mohli prehrať tento zápas. Mali sme veľkú smolu. Podľa mňa si súper dnes nevypracoval ani jednu vyloženú príležitosť. Ale keď vyhráme finále, nikto už o tomto zápase nebude hovoriť. Finále už je nový zápas a my budeme bojovať, aby sme pohár vyhrali,“ povedal belgický stredopoliar domácich Kevin De Bruyne.

Solskjaer je hrdý na svojich hráčov

Výsledok stanovil v 35. minúte srbský stredopoliar Nemanja Matič, ktorý v 76. minúte dostal druhú žltú kartu a musel predčasne z ihriska. K napätej situácii prišlo ešte v záverečných minútach, keď po faule domáceho obrancu Nicolasa Otamendiho zahrávali hostia priamy kop z dobrej pozície.

V prípade gólu a konečnej výhre hostí 2:0 by duel dospel do rozstrelu z 11 m, keďže v EFL Cupe nie je predĺženie, resp. neplatí pravidlo o zvýhodnení po góloch z ihriska súpera. Lopta ale trafila len múr. „Hráči odovzdali všetko. Prešli sme dlhú cestu. Hoci sme si nevytvorili veľa čistých šancí, dokázali sme ich zatlačiť. To ma teší,“ vyjadril sa nórsky kouč United Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester City zabojuje o celkovo siedmy triumf v tejto súťaži. Proti birminghamskému klubu bude favoritom, keďže ten je v Premier League až na 16. mieste a v pásme zostupu. V januári v PL vyhral majster vo Villa Parku vysoko 6:1.