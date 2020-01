TASR

Róbert Mak prestúpil zo Zenitu Petrohrad do tureckého Konyasporu

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak prestúpil z ruského Zenitu Petrohrad do tureckého Konyasporu.

Slovenský hráč Zenitu Róbert Mak (vľavo) — Foto: TASR/AP

Konya 30. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak prestúpil z ruského Zenitu Petrohrad do tureckého Konyasporu. Premiéru v zeleno–bielom drese by mohol absolvovať už v sobotu v lige proti Antalyasporu.

„Robo sa so svojím novým klubom dohodol na zmluve do konca sezóny. Pre Roba je veľmi dôležité, aby pravidelne hral, aby bol pripravený na zápasy slovenskej reprezentácie,“ potvrdil transfer na webe hráčovej zastupiteľskej agentúry CSM-Agency jej riaditeľ Juraj Vengloš.

„Po sústredení Zenitu v Katare som si sadol s trénerom Semakom. Povedal mi na rovinu, že v tíme je veľký pretlak cudzincov a na jar s najväčšou pravdepodobnosťou by som hral menej. A ja potrebujem zápasovú prax. Hlavne vzhľadom na marcové barážové zápasy slovenskej reprezentácie. Konyaspor mal o mňa záujem už v lete. Vtedy sa to nezrealizovalo. Záujem tureckého klubu pretrvával, teraz sme sa dohodli na zmluve do leta. Úspešne som absolvoval zdravotnú prehliadku, dnes ma čaká prvý tréning s mojím novým tímom. Premiéru by som mohol mať už v sobotu proti Antalyasporu. Verím, že sa nám bude dariť,“ povedal 28-ročný reprezentačný krídelník, ktorý v Konyaspore bude hrať s dresom číslo 29.