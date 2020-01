Dominika Pacigová

Viedeň odmení ľudí, ktorí vymenia auto za MHD či chôdzu. Dostanú lístky na kultúrne podujatia

Cieľom projektu je motivovať ľudí, aby nechali auto doma a boli šetrnejší k životnému prostrediu.

VIEDEŇ 30. januára - Viedeň predstavila v pondelok digitálny pilotný projekt Kultur-Token. Ide o aplikáciu, ktorá podporuje ekologické správanie sa obyvateľov. Ľudia, ktorí sa budú prepravovať mestskou hromadnou dopravou, na bicykli alebo pešo, budú odmenení. Okrem toho, že urobia niečo pre životné prostredie, dostanú lístky na kultúrne podujatia, uvádza Stadt Wien.

Používatelia aplikácie budú odmenení

Ľudia takmer každý deň cestujú do práce, fitness centra či na nákup autom. Cieľom aplikácie je testovať akýsi systém, ktorý by mal motivovať ľudí, aby nechali auto doma. Od 26. februára budú záujemcovia testovať novú aplikáciu. Ak bude test úspešný, aplikácia by mala byť na jeseň prístupná širokej verejnosti.

Aplikácia by mala fungovať na základe monitorovacieho systému, ktorý vie rozpoznať použitý druh dopravy. Následne vypočíta úspory oxidu uhličitého v porovnaní s jazdou autom. „Zníženie emisií oxidu uhličitého chceme odmeniť kultúrnym zážitkom,“ povedal mestský radca pre financie, hospodárstvo, digitalizáciu a medzinárodné záležitosti Peter Hanke na tlačovej konferencii, uvádza portál The Local.

Používatelia aplikácie dostanú jeden žetón, keď ušetria 20 kilogramov oxidu uhličitého. To by mali dosiahnuť za dva týždne, keď sa nebudú prepravovať autom, ale mestskou hromadnou dopravou, na bicykli alebo pešo. Žetóny budú môcť vymeniť za lístky na kultúrne podujatia či do múzea.