Volejbalisti Nitry v Challenge Cupe potrápili lídra francúzskej ligy Rennes

Pred odvetou má v rukách všetky tromfy líder francúzskej Ligue A.

Ilustračné foto

Nitra 29. januára (TASR) - Volejbalisti VKP Bystrina SPU Nitra prehrali v stredajšom domácom prvom zápase osemfinále európskeho Challenge Cupu s Rennes Volley po bojovnom výkone 1:3 (-18, 22, -20, -21).

Pred odvetou má v rukách všetky tromfy líder francúzskej Ligue A, na postup mu doma postačí zisk dvoch setov. Súboj v Bretónsku je na programe o dva týždne v stredu 12. februára o 20.00 h.

Nitrania bojovali až do konca

Nitrania sa súpera nezľakli, naopak - začali lepšie a po bloku Kyjanicu viedli 8:5. Hostia sa postupne dostali viac do hry, pomohli si bodovými šnúrami. Nitra sa držala do stavu 17:18, záver patril Rennes. V druhej časti Nitrania pred koncovkou odskočili tromi bodmi za sebou na 19:16 a po úspešnom finiši vyrovnali skóre.

V treťom sete domáci mali rýchlo šesťbodové manko (4:10), znížili na 11:13, ale hostia im opäť ušli a opäť viedli. Na začiatku štvrtého setu získala Nitra päťbodový náskok (7:2), no o chvíľu bol minulosťou (10:10). Druhá polovica setu patrila favoritovi, ale domáci bojovali až do konca a diváci ich odmenili potleskom.

Návrat po ôsmich rokoch

Rennes zavítalo v európskom pohári na Slovensko po ôsmich rokoch - v decembri 2011 v 2. kole Challenge Cupu zvíťazilo na palubovke Chemesu Humenné 3:1, v domácej odvete následne triumfovalo 3:0.

Na víťaza dvojzápasu čaká vo štvrťfinále na prelome februára a marca lepší z konfrontácie medzi juhofrancúzskym Montpellierom a severoholandským Groningenom. Informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Challenge Cup mužov, 1. zápas osemfinále: VKP Bbystrina SPU Nitra - Rennes Volley 1:3 (-18, 22, -20, -21) Rozhodovali: Vuduris (Gréc.) a Kuzmanovič (BaH), 230 divákov. Nitra: Hollý, Malina, Jurík, Kostoláni, Gergely, Kyjanica, libero Krajčo (Galandák, Marinič) Rennes: Delgado, Tuitoga, Rafael Araújo, Baránek, Leandro, Chauvin, libero Santucci (Thiago Veloso, Toledo)

Hlasy:

Daniel Mikušovič, tréner Nitry: „S výkonom som spokojný, chalani podali celkom dobrý a konsolidovaný výkon. V pasážach, keď sa súperi od nás odtiahli, sa ukázala ich sila, najmä na servise. V niektorých fázach zápasu sme však mali navrch my, škoda, rozhodovali niektoré lopty, mohlo to byť ešte dramatickejšie. Potešili ma viaceré pekné kombinačné akcie, celkom dobre sme tiež blokovali. Zaostali sme trochu na príjme, oni však podávali veľmi dobre. Vo Francúzsku to bude určite ešte ťažšie. Pôjdeme tam s cieľom spraviť maximum a pokúsime sa o čo najlepší výsledok.“

Ľuboš Kostoláni, univerzál Nitry: „Výsledok je celkom fajn. Išli sme do toho s tým, že nemáme čo stratiť, boli jasní favoriti. Z našej strany to bol celkom dobrý výkon, škoda, že sme pokazili dosť servisov. Celkovo to však bol dobrý volejbal a bolo sa na čo pozerať. Dnes sme celkom dobre bránili a dohrávali. S novým nahrávačom sa musíme ešte zohrať, chce to trochu viac času. V odvete sa budeme snažiť dobre podávať, budeme to skúšať a uvidíme, čo z toho bude.“