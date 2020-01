TASR

Okolo Slovenska s Petrom Saganom opäť aj v Banskej Bystrici

Po troch rokoch sa do Banskej Bystrice vráti pelotón cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré sa uskutočnia od 16. do 19. septembra 2020.

Peter Sagan — Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 29. januára (TASR) - Po troch rokoch sa do Banskej Bystrice vráti pelotón cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré sa uskutočnia od 16. do 19. septembra 2020. Chýbať by na nich nemal ani trojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorý má byť hlavným ťahákom podujatia. Na ňom už účasť predbežne potvrdil jeho zamestnávateľ nemecký profitím BORA-hansgrohe.

V centre mesta bude vrcholiť 2. etapa 64. ročníka najvýznamnejšieho domáceho podujatia v cestnej cyklistike a na ďalší deň sa pelotón vydá spod Urpína na ďalšie náročné kilometre. Cyklisti sa na cestu do Banskej Bystrice vydajú zo Žiliny, rodiska Petra Sagana.

Profil zostavovali podľa Saganovho rozhodnutia

„Už vlani po skončení 63. ročníka Okolo Slovenska sme hovorili, že profil trate pre rok 2020 budeme zostavovať podľa toho, či sa zúčastní Peter Sagan. Majstrovstvá sveta sú tento rok vo Švajčiarsku na kopcovitej trati, Peter by sa mal na našich pretekoch rozlúčiť so sezónou. V Banskej Bystrici a jej okolí vieme nájsť ideálne terény, ktoré mu vyhovujú," povedal na stredajšej tlačovej konferencii prezident Slovenského zväzu cyklistiky a generálny riaditeľ Okolo Slovenska Peter Privara.

Okrem Petra Sagana by na slovenských cestách nemali chýbať ani jeho starší brat Juraj či Erik Baška, ktorý začal minulý týždeň sezónu 3. miestom v úvodnej etape Tour Down Under. Banská Bystrica nie je pre preteky Okolo Slovenska neznáme miesto. V itinerári podujatia sa objavuje pravidelne, naposledy bola etapovým centrom v rokoch 2016 i 2017.

Dlhoročná tradícia v regióne

„Cyklistika má v našom regióne dlhoročnú tradíciu, aj v súčasnosti v ňom sídli jeden z najlepších slovenských tímov. Terény v meste a jeho okolí ponúkajú ideálne podmienky na cyklistické tréningy pre vrcholových i rekreačných jazdcov. Etapy pretekov Okolo Slovenska budú patriť medzi top športové momenty roka v našom meste. Verím, že okrem trojnásobného majstra sveta a sedemnásobného víťaza bodovacej súťaže na Tour de France Petra Sagana, budeme hostiť mnoho ďalších skvelých cyklistov. O dojazdy bol u nás vždy veľký záujem a som si istý, že inak to nebude ani tentoraz," citovala oficiálna tlačová správa organizátorov primátora mesta Jána Noska.

Pre banskobystrických organizátorov bude etapa zároveň testovacím podujatím a skúškou pripravenosti pred XVI. letným Európskym olympijským festivalom mládeže (EYOF), ktorý sa uskutoční od 25. do 31. júla 2021.