Dominika Pacigová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ak tu splodíte dieťa, môže sem chodiť zadarmo. Hotel láka návštevníkov unikátnym spôsobom

Sviatok svätého Valentína je tu čo nevidieť a hotel Zed prišiel s originálnou myšlienkou.

Na snímke je hotel Zed / Ilustračná snímka — Foto: Facebook - Hotel ZED / pexels.com

VICTORIA 1. februára - Chutná večera v romantickom prostredí, bonboniéra v tvare srdiečka či kytica poteší každú ženu na Valentína, no pre tých, ktorí radi experimentujú, pripravil hotel Zed v Kanade špeciálnu ponuku. Je vhodná najmä pre páry, ktoré uvažujú o novom členovi rodiny. Zaľúbení, ktorí v ich hoteli počnú dieťa na Valentína, získajú špeciálny darček, uvádza portál CNN.

Prišli s originálnou myšlienkou

Keď mala Mandy Farmer, generálna riaditeľka hotela Zed, menšie deti, nemali spolu s manželom toľko času na seba, koľko by chceli. Sviatok svätého Valentína bol pre ňu omnoho príťažlivejší, ako kytica kvetov či bomboniéra.

Hotel má sídlo vo Victorii a Kelowni a jeho generálna riaditeľka prišla s originálnou myšlienkou. Keďže sa niektoré páry práve 14. februára zasnúbia, rozhodla sa vyskúšať nový koncept. Ten poteší najmä tých, ktorí uvažujú o novom členovi rodiny. „Nemyslím si, že by sme presvedčili niekoho, kto neuvažuje o počatí dieťaťa. Ale ak to niekto myslí seriózne a chce mať deti, prečo by to nemal vyskúšať?“ opýtala sa Mandy Farmer.

Ponuka, ktorá sa neodmieta

Páry, ktoré v jej hoteli počnú dieťa, budú odmenené. Ak sa im do deviatich mesiacov od návštevy narodí bábätko, získajú pobyt v hoteli na Valentína nasledujúcich 18 rokov zadarmo, uvádza hotel Zed na svojej oficiálnej stránke.

Aj napriek tomu, že hotel dostal veľa listov či sťažností, že ide o diskrimináciu tých, ktorí už majú dieťa, Mandy ponuku nestiahla. Jej cieľom je, aby sa hotel líšil od ostatných, no taktiež chce šíriť zábavu a radosť.