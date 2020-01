TASR

Dnes o 15:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fortuna liga: Ľuboš Kamenár sa vrátil do Trnavy

Slovenský futbalový brankár Ľuboš Kamenár bude v jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 obliekať dres Spartaka Trnava.

Na snímke Ľuboš Kamenár — Foto: TASR/Martin Baumann

Trnava 29. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Ľuboš Kamenár bude v jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 obliekať dres Spartaka Trnava. Počas jesene pomohol druholigovej Petržalke a teraz sa tretíkrát vrátil do červeno-čierneho dresu.

„Nečakal som to, ale život to tak zariadil a som rád, že som doma. Rusova veľmi dobre poznám, v roku 2012 sme spolu s Martinom Raškom vytvorili brankársku trojicu v Spartaku. Poznáme sa nielen ako spoluhráči, ale sme aj v osobnom živote kamaráti a teším sa, že opäť môžeme vytvoriť dobrú partiu. Zo súčasného kádra sa poznám ešte s Dominom Takáčom a s Erikom Grendelom, s ktorým som pôsobil v mládežníckych reprezentáciách. Na hlavného trénera Ricarda Chéua som počul od chalanov len chválu, no ja budem asi najviac s kontakte s trénerom brankárov Pavlom Kameschom. Toho poznám veľmi dlho, ešte z čias jeho aktívnej kariéry a teším sa na spoluprácu s ním. Mojou úlohou je vystužiť brankársky tím a zvýšiť konkurenciu na brankárskom poste,“ povedal pre web „andelov“ po podpise zmluvy 32-ročný gólman.

Kamenár je odchovanec trnavského futbalu. Slovenskú najvyššiu súťaž začal chytať v Spartaku, odkiaľ prestúpil do Petržalky a v lete 2009 do francúzskeho FC Nantes. Okúsil aj českú, maďarskú, tureckú a poľskú ligu.

Na svojom konte má aj dve vystúpenia v reprezentačnom drese. V roku 2008 odchytal kvalifikačný zápas v San Marine a o rok neskôr domáci priateľský zápas proti Čile. Počas troch angažmánov v Spartaku si pripísal dovedna 36 ligových štartov.