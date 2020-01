TASR

Z Bratislavy sa bude lietať do Moskvy denne aj v tomto roku

Na snímke letuška sa usmieva po pristátí lietadla Boeing 737-800NG leteckej spoločnosti Pobeda na bratislavskom letisku M. R. Štefánika — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 29. januára (TASR) – Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa bude do Moskvy lietať denne aj v roku 2020. Letecká spoločnosť Pobeda plánuje lietať medzi týmito mestami sedemkrát týždenne a v letnom období päťkrát za týždeň. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Ruský dopravca prevádzkuje v zimnom letovom poriadku, ktorý je platný od konca októbra 2019 do konca marca 2020, lety z Bratislavy na letisko Moskva-Vnukovo každý deň. Pobeda najnovšie nasadila do rezervačného systému aj lety počas letného letového poriadku 2020.

Ten je platný od konca marca 2020 do konca októbra 2020. Z Letiska M. R. Štefánika bude lietať do Moskvy aj naďalej s dennou frekvenciou a v letnom období od júna do polovice septembra zabezpečí päť letov týždenne.

V období uzávery bratislavského letiska z dôvodu rekonštrukcie križovatky vzletovo-pristávacích dráh na prelome apríla a mája sa lety neuskutočnia. Moskva je popri letoch do Londýna, Dublinu či Kyjeva jednou z najvyužívanejších destinácií s odletom z Bratislavy.