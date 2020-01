TASR

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tréner basketbalistiek Suja spravil tri zmeny v nominácii na prípravný kemp

Hlavný tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie žien Juraj Suja musel krátko pred štartom prípravného kempu pristúpiť k trom zmenám v nominácii.

Juraj Suja — Foto: TASR/Martin Palkovič

Ružomberok 29. januára (TASR) - Hlavný tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie žien Juraj Suja musel krátko pred štartom prípravného kempu v Ružomberku (3.-7. februára) pristúpiť k trom zmenám v nominácii.

Z pôvodného 16-členného kádra vypadli pre zdravotné problémy Dominika Drobná (Young Angels Košice), Soňa Svetlíková (ŠBK Šamorín) a Michaela Feketeová (Ružomberok). Na ich miesto prišli Alexandra Hašková (Piešťanské Čajky), Simona Marcová (ŠBK Šamorín) a Tereza Sedláková (Nottingham Wildcats/V.Brit.).

Začiatkom februára sú v medzinárodnom kalendári ženského basketbalu na programe zápasy olympijskej kvalifikácie. Slovenky do nej nepostúpili. Najbližšie ich čaká súťažný zápas v novembri proti Holandsku v rámci kvalifikácie o postup na ME, do ktorej vstúpili prehrou s Maďarskom v novembri 2019. Informovala oficiálna stránka Slovenskej basketbalovej asociácie.