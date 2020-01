TASR

Tottenham získal holandského krídelníka Bergwijna

Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur získal do svojich služieb holandského krídleníka Stevena Bergwijna z PSV Eindhoven.

Steven Bergwijn (vľavo) — Foto: TASR/AP

Londýn 29. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur získal do svojich služieb holandského krídleníka Stevena Bergwijna z PSV Eindhoven. „Sme nadšení, že môžeme oznámiť príchod Stevena Bergwijna. Podpísali sme kontrakt do roku 2025 a Steven bude nosiť dres s číslom 23," píše sa v stanovisku londýnskeho klubu. Ten nezverejnil prestupovú čiastku, no podľa britských médií by mala byť na úrovni 30 miliónov eur.

Dvadsaťdvaročný Bergwijn odohral v prebiehajúcej sezóne Eredivisie 16 zápasov, v ktorých strelil päť gólov a na ďalších desať prihral. Debut za PSV si odkrútil ako sedemnásťročný, odvtedy nastúpil na 149 duelov, strelil 31 gólov a pridal 41 asistencií. Na konte má aj deväť štartov v reprezentačnom drese. Informovala agentúra AFP.