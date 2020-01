Oscarový herec Gene Hackman oslavuje 90 rokov

TASR

Vo štvrtok 30. januára má Gene Hackman 90 rokov.

Gene Hackman vo filme Pochoduj alebo zomri — Foto: imdb.com

San Bernardino 29. januára (TASR)- Svoju dlhú a na žánre bohatú kariéru začal americký herec Gene Hackman postavou Clydeovho brata - Bucka Barrowa - v legendárnom filme Bony a Clyde (1967). Rola mu vyniesla v roku 1968 prvú nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Uznanie filmovej kritiky si získal aj ako svojrázny policajt Jimmy Doyle v snímke The French Connection (Francúzska spojka, 1971). Vo štvrtok 30. januára má herec, režisér a producent 90 rokov.

Eugene Alden Hackman, známy ako Gene Hackman sa narodil v San Bernardino, v štáte Kalifornia 30. januára 1930. Vyrastal v Danville, kde jeho otec pracoval ako sadzač. Pred svojou bohatou filmovou kariérou absolvoval vojenskú službu v námorníctve, slúžil na Havaji, v Číne a Japonsku.

Na archívnej snímke drží Gene Hackman svoju cenu Cecila B. DeMilla, ktorú prevzal na slávnostnom 60. udeľovaní prestížnych cien Zlatý glóbus 19. januára 2003 v Beverly Hills. Vľavo Robin Williams. Foto: TASR/AP

Po odchode z námorníctva sa krátko venoval žurnalistike na univerzite v Illinois. Potom študoval herectvo v Pasadene a medzi jeho spolužiakov patril napríklad Dustin Hoffman. Neskôr prešiel viacerými pracovnými pozíciami, v New Yorku pracoval v malých rozhlasových a televíznych staniciach.

Svoj debut na filmovom plátne si tento pôvodne divadelný herec odkrútil v dráme Lilith (1964) po boku Warrena Beattyho. Oveľa významnejšia a pre jeho hereckú kariéru dôležitá rola ho čakala vo filme Bony a Clyde (1967) v réžii Arthura Penna. Za stvárnenie Bucka Barrowa Hackmana nominovali na Oscara pre najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe.

Svoju druhú nomináciu na Oscara potvrdil za vedľajšiu úlohu vo filme I Never Sang for My Father (Nikdy som nespieval pre svojho otca, 1970). Ďalšiu nomináciu na prestížnu cenu získal ako svojrázny policajt Jimmy Doyle v dnes už legendárnom filme The French Connection (Francúzska spojka, 1971).

Desiatky filmov si pripísal na svoje konto aj v nasledujúcom období. Z Hackmana sa stal aj predstaviteľ hlavných postáv ako napríklad v snímke The Poseidon Adventure (Dobrodružstvo Poseidonu, 1972), alebo vo filme Scarecrow (Strašiak, 1973).

Americký herec Christopher Reeve s kolegom Genom Hackmanom prichádzajú na premiéru filmu Superman v Los Angeles 15. decembra 1978. Foto: TASR/AP

Popri práci na Krstnom otcovi stihol režisér Francis Ford Coppola nakrútiť psychologickú drámu The Conversation (Rozhovor, 1974), v ktorej vykreslil portrét geniálneho majstra v odpočúvaní, experta na bezpečnosť a dohľad. V hlavnej úlohe sa opäť predstavil Hackman.

Nezabudnuteľný bol aj v komédii Mela Brooksa Young Frankenstein (Mladý Frankenstein, 1974). Divákov prekvapil aj v úlohe boháča Lexa Lutora v Donnerovej sci-fi Superman (1978) a Superman II (1980).

Výraznú pozornosť si získal účinkovaním v dráme No Way Out (Bez východiska, 1987), kde si zahral s Kevinom Costnerom. Za rolu vo filme Mississippi Burning (Horiaca Mississippi, 1988) v réžii Alana Parkera sa Hackmanovi ušla opäť nominácia na Oscara za vedľajšiu úlohu.

Režisér Peter Hyams obsadil Hackmana do filmu Narrow Margin (Nebezpečný útek, 1990) a svoj talent predviedol aj vo vysoko hodnotenej snímke Postcards from the Edge (Pohľadnica z Hollywoodu, 1990).

V roku 1992 sa spojil s režisérom a hereckou hviezdou Clintom Eastwoodom vo westerne Unforgiven (Nezmieriteľní), v ktorom stvárnil malomestského šerifa Billa Daggetta. Za rolu získal Oscara za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe.

Gene Hackman v roku 2008 Foto: Wikipedia/Christopher Michael Little

Ako skorumpovaný právnik Hackman vynikol v snímke The Firm (Firma, 1993), v ktorej si zahral po boku Toma Cruisa. Zvládol aj rolu v akčnom thrilleri Tonyho Scotta Enemy of the State (Nepriateľ štátu, 1998), kde exceloval po boku Willa Smitha.

Za hlavnú postavu vo filme The Royal Tenenbaums (Taká zvláštna rodinka, 2001) udelili Hackmanovi Zlatý glóbus. Režisér Gary Fleder herca obsadil aj do úlohy konzultanta zbrojárskej firmy Rankina Fitcha v dráme Runaway Jury (Porota, 2003).

Hackman žije v Novom Mexiku a vo voľnom čase sa venuje výtvarnému umeniu. Niektorí o ňom hovoria, že je neskromný a nafúkaný, s manierami hollywoodskej hviezdy. Druhí tvrdia, že skromnejšieho herca, s ktorým je navyše zábava, nepoznajú. Podľa filmovej kritiky je vynikajúci herec, ktorý dokáže presvedčivo zahrať sympatického hrdinu, ale aj zloducha.

