TASR

Dnes o 13:25 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Mladí Slováci prehrali so Španielmi, siahali na lepší výsledok

Reprezentanti do 18 rokov, archívna snímka — Foto: futbalsfz.sk/Michal Vengloš

Maspalomas 28. januára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala v utorok v jej úvodnom zápase na turnaji Copa Del Atlantico s domácim Španielskom 0:2. Zverenci trénera Stanislava Maceka sa v stredu stretnú v ďalšom zápase s rovesníkmi z Mexika.

Hlas (SFZ):

Stanislav Macek, tréner SR: „Zápas mal dve časti - do červenej karty a po nej. Do vylúčenia sme hrali so Španielmi úplne vyrovnanú, otvorenú partiu, boli sme aktívni v oboch fázach hry. Vytvorili sme si aj zopár možnosti na strelenie gólu, no nevyužili sme ani jednu. Po inkasovanom góle a vylúčení sme naďalej hrali v rámci možnosti aktívne, no už sme neboli takí nebezpeční pred súperovou bránou. Opakujem, škoda červenej karty, siahali sme po lepšom výsledku. Páčilo sa mi, že hráči pracovali aj v početnej nevýhode spoľahlivo a maximálne organizovane proti naozaj silnému súperovi.“