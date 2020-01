Dominika Pacigová

Muž, ktorý zachránil 669 detí počas holokaustu, netušil, že sedia okolo neho. Pozrite si jeho reakciu

Nicholas Winton riskoval svoj život, aby zachránil 669 prevažne židovských detí. Zaistil im bezpečnú cestu do Veľkej Británie.

Nicholas sedel v publiku a netušil, že okolo neho sa nachádzajú ľudia, ktorých zachránil. — Foto: Reprofoto Youtube

LONDÝN 29. januára - Niektorí ľudia riskujú svoj život, aby pomohli iným. Príkladom bol aj britský maklér a humanitárny pracovník Nicholas Winton, ktorý zachránil viac ako 600 detí pred istou smrťou z koncentračných táborov. Nikomu však o tomto hrdinskom čine dlhý čas nepovedal. Jeho manželka po niekoľkých rokoch našla staré dokumenty, v ktorých sa nachádzali informácie o deťoch, ktoré boli prepravené do Veľkej Británie, no až vďaka programu britskej televízie BBC sa o jeho hrdinských činoch dozvedela širšia verejnosť, uvádza portál Shared.

Riskoval svoj život, aby zachránil iných

V predvečer druhej svetovej vojny urobil Nicholas Winton čosi neuveriteľné. Riskoval svoj vlastný život, aby zachránil 669 prevažne židovských detí z územia Československa. Zaistil im bezpečnú cestu do Veľkej Británie. Dokopy sa mu podarilo zachrániť 669 detí, ktoré postupne predstavil ich náhradným rodičom.

Posledný, najväčší transport, mal odísť z Prahy 1. septembra 1939. V ten deň však začala druhá svetová vojna, hranice sa uzatvorili a deti nesmeli opustiť krajinu. Išlo o 250 detí, ktoré nikdy neprišli do bezpečia a pravdepodobne všetky umreli v koncentračných táboroch.

Skrytý album v podkroví

Na jeho činy by sa pravdepodobne zabudlo, no jeho manželka Grete našla s odstupom času dokumenty, ktoré obsahovali fotografie, mená, adresy a dátumy narodenia transportovaných detí. Nicholas jej prezradil, že išlo o zoznam detí, ktoré sa mu podarilo zachrániť pred istou smrťou.

Thomas Bermann, jeden z Wintonových detí, ktorý prežil holokaust, ukazuje výjazdné povolenie po príchode na londýnsku železničnú stanicu Liverpool Street Station Foto: TASR/AP

Nicholas však nikdy nikomu o týchto hrdinských činoch nehovoril. Po rokoch tak prelomil mlčanie. V roku 1988 dostal pozvanie do obľúbeného programu britskej televízie BBC. Vďaka tomuto dokumentu sa o jeho zásluhách dozvedela aj širšia verejnosť.

Jeho reakcia dojme aj vás

Aj keď o tom nevedel, sedel v publiku s desiatkami ľudí, ktorých sa mu podarilo zachrániť pred vypuknutím druhej svetovej vojny. „Postavte sa, ak vďačíte za svoj život Nicholasovi Wintonovi,“ povedala moderátorka programu.

Ľudia, ktorí sedeli okolo neho, začali vstávať. Keď sa pozeral na ľudí, ktorým zachránil život, bol neskutočne dojatý. Zaujímavosťou však je, že väčšina z nich nevedela, kto ich zachránil. Dozvedeli sa to až v čase, keď ich kontaktovala spoločnosť BBC.

Rôzne formy uznania

Po odvysielaní programu získal rôzne ocenenia či formy uznania. V roku 2003 ho kráľovná Alžbeta II. povýšila do šľachtického stavu. V roku 2015 si od Miloša Zemana prevzal najvyššie štátne vyznamenanie v Českej republike, a to Rad Bieleho leva. On však pri preberaní vyznamenania skromne poznamenal, že bol iba v správnom čase na správnom mieste a pokorne priznal, že jeho snaha by nebola platná bez ochotnej pomoci jeho priateľov z Anglicka, uviedol portál Blesk.cz.

Na snímke je 105-ročný Sir Nicolas Winton pred prijatím najvyššieho českého vyznamenania, Radu Bieleho leva na Pražskom hrade 28. októbra 2014. Foto: TASR/AP

Český prezident Miloš Zeman (vľavo) podáva ruku 105-ročnému sirovi Nicolasovi Wintonovi pred prevzatím najvyššieho českého vyznamenania, Radu Bieleho leva na Pražskom hrade 28. októbra 2014. Foto: TASR/AP

Zapísal sa do histórie ako hrdina

Sir Nicholas Winton umrel 1. júla 2015. Dožil sa úctyhodného veku, a to 106 rokov. Prežil plnohodnotný život, okrem toho, že zachránil viac ako 600 detí pred istou smrťou, pracoval ako humanitárny pracovník či maklér. Do histórie ľudstva sa zapísal ako hrdina, na ktorého sa nikdy nezabudne.