TASR

Dnes o 13:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prípravy na ME v hádzanej 2022 sú v plnom prúde. Vstupenky budú od októbra

Necelé dva roky pred štartom ME v hádzanej mužov na Slovensku a v Maďarsku sú už prípravy na šampionát v plnom prúde.

Na snímke španielsky hráč Jorge Maqueda Pena oslavuje gól vo finále ME v hádzanej mužov Španielsko - Chorvátsko — Foto: TASR/AP

Bratislava 29. januára (TASR) - Necelé dva roky pred štartom ME v hádzanej mužov na Slovensku a v Maďarsku sú už prípravy na šampionát v plnom prúde. Predsedom správnej rady organizačného výboru sa stal Igor Nemeček, ktorý už má bohaté skúsenosti s organizáciou hokejových šampionátov. „Toto je pre mňa nová výzva,“ tvrdí.

Európsky šampionát sa bude hrať od 13. do 30. januára 2022, dejiskami slovenskej časti šampionátu budú Bratislava a Košice. Slovenský tím bude hrať základnú skupinu rovnako ako na MS v hokeji v Košiciach.

Vstupenky od októbra

„Kopírujeme osvedčený hokejový model. Východ má silné hádzanárske zázemie a verím, že naša reprezentácia sa po prípadnom postupe do ďalšej fázy predstaví aj v Bratislave," povedal šéf slovenskej časti organizátorov Martin Simonides.

Denné vstupenky na zápasy slovenského tímu sa začnú predávať už v októbri tohto roka. Keďže kvalifikácia ME vyvrcholí až v júni 2021, ďalšie vstupenky pôjdu do predaja až po tom, ako bude známych všetkých 24 účastníkov.

Zatiaľ známi štyria účastníci

Zatiaľ sú známi iba štyria - Slovensko a Maďarsko ako organizátori a finalisti cez víkend skončených ME 2020 Španielsko a Chorvátsko. Práve tieto štyri tímy budú hrať namiesto kvalifikácie tzv. Euro Cup rovnakým systémom doma a vonku.

„Zápasy s majstrami i vicemajstrami Európy nám v príprave na domáci šampionát dajú veľa. Máme dva roky na to, aby sme na ME pripravili konkurencieschopný tím a ja verím, že sa nám to podarí,“ tvrdí kouč hádzanárov SR Peter Kukučka.

Nemečkovi pomôžu aj ľudia z hokejových MS

Nemeček si do užšieho 20-členného tímu organizačného výberu zoberie ľudí, ktorí sa osvedčili pri hokejových MS a doplnia ich odborníci z hádzanárskeho prostredia. „Verím, že uspejeme po športovej i organizačnej stránke a šampionát sa vydarí aj z finančného hľadiska,“ uviedol Nemeček.

Rozpočet slovenskej časti ME je približne šesť miliónov eur. „Hlavný príjem bude zo vstupeniek, už od marca budeme pracovať na stratégii ich predaja. Našou prvoradou úlohou ale teraz bude zazmluvniť si na tri januárové týždne obe haly v Bratislave a Košiciach. Je to o to náročnejšie, že hádzanársky šampionát bude v hlavnej hokejovej sezóne, takže sa musíme dohodnúť s oboma mestami i oboma klubmi, teda s Košicami i so Slovanom.“

Obrovské podujatie

„Bude to obrovské podujatie, ktoré na Slovensku nebýva často a dá sa porovnať snáď iba s hokejovým šampionátom. Chceme ho využiť najmä na popularizáciu nášho športu na Slovensku a ukázať jeho krásu. Prídu k nám najlepšie tímy Európy a diváci sa majú naozaj na čo tešiť,“ povedal prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša. Ten spolu s kolegami z Maďarska minulý víkend v Štokholme oficiálne predstavil logo spoločného šampionátu.

Dve základné skupiny ME 2022 odohrajú v Bratislave na ZŠ Ondreja Nepelu, jednu v Košiciach v Steel Aréne. Ďalšie dejiská základných skupín budú Debrecín, Veszprém a Szeged v Maďarsku. Dve šesťčlenné štvrťfinálové skupiny sa uskutočnia v Budapešti a Bratislave.

Európsky šampionát vyvrcholí záverečnými duelmi v Budapešti v Aréne Lászlóa Pappa. Žreb kvalifikácie ME 2022 sa uskutoční 23. apríla tohto roka v Pezinku. SZH bude v rovnakom termíne hostiť aj zasadnutie exekutívy Európskej hádzanárskej federácie (EHF).