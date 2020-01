TASR

Fortuna liga: Mesík prestúpil z Trnavy do dánskeho FC Nordsjalland

Na snímke vľavo hráč Trnavy Ivan Mesík — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 28. januára (TASR) - Slovenský obranca Ivan Mesík z futbalového klubu Spartak Trnava prestúpil do dánskeho FC Nordsjalland. V tejto sezóne bol iba 18-ročný zadák členom základnej zostavy „andelov“, keď vytvoril s Bogdanom Mitreom stopérsku dvojičku.

Na jeseň odohral 16 zápasov vo Fortuna lige a proti Nitre si otvoril strelecký účet. Okúsil aj predkolá v Európskej ligy UEFA a spolu nastúpil v červeno-čiernom drese na 21 zápasov. Rodák z Banskej Bystrice prišiel do Trnavy v roku 2016 a ako 17-ročný debutoval v najvyššej slovenskej súťaži proti Nitre.

„Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko a nezainteresovaným sa môže zdať, že sa vymyká prezentovanej dlhodobej filozofii klubu. Po zvážení všetkých okolností sme sa však rozhodli pre riešenie, ktoré bude na prospech všetkých strán. Sám Ivan Mesík prejavil záujem o prestup do kvalitnejšej ligy. FC Nordsjalland bol vážnym záujemcom o Mesíkove služby, sledoval ho dlhodobo prostredníctvom svojho skauta. Ponuka sa od leta vyvíjala a viackrát sme ju odmietli. Tento dánsky klub v súčasnosti disponuje jednou z najlepších metodík rozvoja mladých hráčov, s napojeniami na špičkové svetové kluby. Veľké percento hráčov, ktoré FC Nordsjalland získa, vie ďalej veľmi dobre posúvať. K tomuto procesu dopomáha aj vyššia úroveň dánskej domácej súťaže. Tento transfer nám taktiež napomôže v rozvoji mládeže a podchyteniu, či starostlivosti o ďalšie talenty, ktorých najsilnejšie zastúpenie máme v ročníku 2003 a mladších. Aj to bol jeden z dôvodov, ktorý bol pri rozhodovaní zásadný. Už dnes disponujeme menami, ktoré môžu v budúcnosti Ivana Mesíka v našom drese nahradiť, ale potrebujeme si ich podchytiť,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ Andrej Kostolanský.

„Chcel by som sa veľmi poďakovať celému klubu, ktorý mi veril a dal mi šancu ukázať sa vo veľkom futbale. Taktiež chcem poďakovať fanúšikom, ktorí ma podporovali a fandili mi po celý čas a boli úžasní. Chcel som sa posunúť ďalej a je to pre mňa jedinečná príležitosť, ale na Spartak určite nezabudnem. Jedno veľké ďakujem patrí rodine a priateľke, bez ktorých by som nebol tam, kde som teraz,“ povedal po podpise novej zmluvy Mesík.

V dánskom klube FC Nordsjalland nebude Mesík prvým slovenským hráčom, v rokoch 2015 až 2017 pôsobil v tomto klube slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.