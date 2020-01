TASR

Dnes o 11:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Časovku na Vuelte San Juan vyhral Evenepoel, Sagan skončil 152.

Slovákovi Petrovi Saganovi etapa nevyšla a s mankom vyše päť minút skončil až na 152. mieste.

Remco Enepoel — Foto: Facebook/Remco Enepoel, Sigfrid Eggers

Punta Negra 29. januára (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel triumfoval v stredajšej 3. etape pretekov Vuelta a San Juan v Argentíne. Jazdec stajne Deceuninck-QuickStep zvládol časovku jednotlivcov na 15,2 km za 19:16 minút a prebojoval sa na čelo celkového poradia.

Slovákovi Petrovi Saganovi etapa nevyšla a s mankom vyše päť minút skončil až na 152. mieste. V celkovom poradí klesol na 99. priečku. „Dnes to nebol môj deň. Môj cieľ bol ušetriť energiu na ďalšie etapy. Ako preteky pokračovali, počasie sa zhoršovalo a keďže som bol na štarte medzi poslednými, ovplyvnilo ma to v druhej polovici etapy. Na trati bol silný vietor a lejak, takže bolo dôležité prísť do cieľa v bezpečí a bez pádov,“ uviedol Sagan na oficiálnej stránke svojho tímu.

Na druhom mieste skončil v etape Filippo Ganna z talianskej reprezentácie, ktorý stratil na víťazného Evenepoela 32 sekúnd a rovnaké manko má aj v celkovom poradí. Tretí finišoval Španiel Oscar Sevilla (Tím Medellín) so stratou 1:08 minúty.