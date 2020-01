TASR

Tipsport liga: Zvolen posilnil český obranca Kubát

Hokejistov HKM Zvolen posilnil český obranca Karel Kubát.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Branislav Račko

Zvolen 28. januára (TASR) - Hokejistov HKM Zvolen posilnil český obranca Karel Kubát. Prišiel z Litvínova, s klubom sa dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny a zápasová premiéra ho čaká už v stredu na ľade Nitry. Tipsportligista o tom informoval na svojom webe.

Pre Kubáta to bude prvá skúsenosť so slovenskou najvyššou súťažou. Na drese bude nosiť číslo 18. Po Jurajovi Mikúšovi je to už druhá posila, ktorá prišla do klubu z Litvínova. Práve s ním spojil prevažnú časť svojej doterajšej kariéry.

Medzi mužmi zaň odohral 541 zápasov (8. miesto v histórii klubu) a medzi obrancami je s bilanciou 192 bodov (57+135) druhý v historickej tabuľke. Za iný klub v českej extralige nastúpil len v sezóne 2013/2014, keď bol hráčom pražskej Sparty. V českej najvyššej súťaži odohral spolu 587 zápasov, nazbieral v nich 200 bodov (63+137). V roku 2015 získal s materským Litvínovom majstrovský titul.

Hral aj v KHL za Admiral Vladivostok. V sezóne 2012/2013 si obliekol v šiestich zápasoch dres českej reprezentácie. Česko reprezentoval na svetových šampionátoch v kategóriách do 17, 18 aj 20 rokov, pričom v tímoch do 18 a 20 rokov bol najproduktívnejším obrancom mužstva.