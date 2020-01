TASR

Australian Open: Zverev premiérovo v semifinále, obrátil duel s Wawrinkom

Nemec Alexander Zverev postúpil ako tretí hráč do semifinále Australian Open v Melbourne.

Nemecký tenista Alexander Zverev reaguje vo štvrťfinále mužskej dvojhry proti Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi — Foto: TASR/AP

Melbourne 28. januára (TASR) - Nemec Alexander Zverev postúpil ako tretí hráč do semifinále tenisového grandslamového turnaja Australian Open v Melbourne. Nasadený hráč číslo sedem vyradil pätnástku turnaja Stana Wawrinku zo Švajčiarska po setoch 1:6, 6:3, 6:4 a 6:2.

V prvom sete prehral Zverev hneď prvé dve svoje podania a Švajčiarovi ho pustil za 26 minút. V druhom si obaja držali svoj servis až do ôsmej hry, v ktorej sa v siedmej výmene dostal Nemec k brejkbalu a využil ho. Následne dopodával set čistou hrou a od tej chvíle na kurte prevzal taktovku.

Premiérovo v semifinále grandslamu

V treťom sete Švajčiar neudržal svoje podanie už v prvom geme a hoci sa ešte postaral o rebrejk, bolo to naposledy v zápase. Zverev si rozhodujúci náskok vytvoril v piatom geme a vo štvrtom sete už Wawrinka ťahal za kratší koniec, keď prehral úvodné dve podania.

Dvadsaťdvaročný Zverev tak premiérovo postúpil do semifinále na turnajoch veľkej štvorky. Nemecko čakalo na tento úspech desať rokov, odkedy sa do semifinále Wimbledonu prepracoval Tommy Haas.

„Neviete si predstaviť, čo to pre mňa znamená. Dúfam, že to bude prvé z mnohých semifinále. Darilo sa mi na iných podujatiach, vyhral som Turnaj majstrov, no nikdy sa mi nepodaril prelom na grandslamoch. Na ATP Cupe som hral príšerne, ale toto je grandslam, tu mienite hrať svoj najlepší tenis a mne sa to podarilo,“ tešil sa po zápase Zverev.