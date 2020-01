TASR

Dnes o 14:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Procházka podpísal zmluvu s Górnikom Zabrze: Chce odviesť maximum

Slovenský futbalový stredopoliar Roman Procházka skompletizoval prestup z Viktorie Plzeň do poľského klubu Górnik Zabrze.

Na snímke slovenský futbalista Roman Procházka v drese Viktorie Plzeň — Foto: TASR/AP

Zabrze 28. januára (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Roman Procházka skompletizoval prestup z Viktorie Plzeň do poľského klubu Górnik Zabrze. O podpise zmluvy informovala v utorok oficiálna webová stránka jeho nového zamestnávateľa.

Aktuálne dvanásty tím poľskej ligy pritom len nedávno angažoval ďalšieho Slováka Erika Jirku. Aj on má rovnako ako Procházka minulosť spojenú so Spartakom Trnava. V mužstve sa stretne aj s ďalšími dvomi slovenskými legionármi - brankárom Martinom Chudým a rodákom z Belehradu - obrancom Borisom Sekuličom.

Fantastické pocity

„S Erikom sa poznám. V pondelok som sa s ním rozprával, rovnako ako s ďalším Slovákom Martinom Chudým. Povedali mi, aby som sem jednoznačne prišiel,“ povedal 30-ročný Procházka pre web poľského klubu. Okrem neho sa Górnik zaujímal aj o Slovinca Denisa Popoviča, no vybral si slovenského stredopoliara.

„Moje pocity sú fantastické. Absolvoval som tu celý deň a som rád, že som podpísal zmluvu s Górnikom. Cítim sa vnútorne šťastný, čo je pre mňa najdôležitejšie. Pocity sú super,“ uviedol Procházka.

„Najdôležitejšie pre mňa bolo, že ma chcel klub, tréner, samozrejme, dôležité atribúty, ktoré som zohľadňoval, boli aj história tohto klubu, jeho fanúšikovia. V každom tíme, za ktorý hrám, sa snažím odviesť maximum. Spravím všetko pre to, aby som Górniku pomohol, či to bude gólmi, prihrávkami, vyhratými súbojmi. Dám do toho celé srdce.“

Poďakovanie za služby

Procházka bol hráčom Plzne od leta 2018. V jej farbách hral v Lige majstrov proti Realu Madrid či AS Rím. Futbalista, ktorý sa objavil trikrát v slovenskej reprezentácii, podpísal kontrakt s Górnikom po tom, čo sa dohodol s Plzňou na ukončení zmluvy. Povolenie na zmenu dresu dostal od trénera Viktorie Adriána Guľu.

„Rozhodli sme sa dať dôveru iným typom hráčov. Treba mu poďakovať za všetko, čo pre Viktorku odviedol a zaželať mu, aby si našiel skvelý angažmán, kde zúročí svoje bohaté skúsenosti,“ povedal Guľa podľa klubovej stránky Viktorie.

„Romanovi ďakujeme za jeho služby vo Viktorke a prajeme mu veľa šťastia v novom pôsobisku,“ doplnil k prestupu generálny manažér Plzne Adolf Šádek. „Na angažmán vo Viktorii budem veľmi rád spomínať, najmä na fanúšikov, ktorí boli vždy skvelí. Plzeň budem i naďalej sledovať a želám klubu veľa šťastia,“ dodal Procházka.