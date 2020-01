TASR

Dnes o 13:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fed Cup: Proti Britkám s Kužmovou, Čepelovou, Šramkovou,Rybárikovou a Schmiedlovou

Víťaz zápasu postúpi do Budapešti, kde bude 12 tímov 14.-.19. apríla bojovať o cennú trofej.

Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 28. januára (TASR) - Kvinteto slovenských tenistiek Viktória Kužmová, Jana Čepelová, Rebecca Šramková, Magdaléna Rybáriková, Anna Karolína Schmiedlová figuruje v nominácii na kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Pohára federácie proti Veľkej Británii.

Hrať sa bude 7.-8. februára na antuke v bratislavskom NTC. Víťaz zápasu postúpi do Budapešti, kde bude 12 tímov 14.-.19. apríla bojovať o cennú trofej.

Britky pricestujú do Bratislavy bez svojej jednotky Johanny Kontovej. Vlaňajšiu semifinalistku Roland Garros dlhodobo trápi zranenie kolena a ešte pred štartom Australian Open oznámila, že Fed Cup v prebiehajúcej sezóne vynechá.

K dispozícii nebude ani strojkyňa triumfu nad Kazachstanom

K dispozícii nebude ani Katie Boulterová - hlavná strojkyňa vlaňajšieho víťazstva nad Kazachstanom. Britská kapitánka Anne Keothavongová by mala proti Slovenkám vyrukovať s päticou Heather Watsonová, Harriet Dartová, Naiktha Bainsová, Katie Swanová, Emma Raducanuová.

Úvodné piatkové dvojhry odštartujú v AXA aréne o 16.00 h. V sobotu tiež od štvrtej popoludní sú na programe ďalšie dva single a záverečná štvorhra. Hlavným rozhodcom bude Talianka Maria Cristina Barbaranová, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Portugalčan Carlos Ramos a Chorvátka Adelka Cinková.

Veľmi dôležitý zápas

Podľa slov slovenského kapitána Mateja Liptáka čaká jeho zverenky veľmi dôležitý zápas. „Ide o veľa. po dlhých rokoch máme šancu dostať sa na záverečný turnaj a hrať o fedcupový pohár. Máme pred sebou ťažkého súpera, aj keď britská zostava je trochu oklieštená, čo zvyšuje naše šance na úspech. Rozhodol som sa nominovať overenú päticu, ktorá tvorila veľmi dobrý tím,. Toto družstvo malo dobrú chémiu. V hre bola aj Kristína Kučová, rozhodoval som sa medzi ňou, Jankou a Rebeccou. Antuka je podľa môjho názoru dobrý ťah. Väčšina z našich dievčat hrá na nej najlepšie, zatiaľčo anglické tenistky hrajú na nej najmenej turnajov. Musíme urobiť všetko preto, aby sa naše hráčky dostali do lepšej forma a urobili maximum pre to, aby sme zvíťazili. S prípravou začíname už dnes, ako prvá si vyskúša antukový dvorec Kaja Schmiedlová,“ uviedol lipták,

Na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open v Melbourne pozorne sledoval Slovenky i hráčky ostrovného tímu. „Britky majú formu. V Melbourne ma prekvapila Dartová. Videl som ju hrať v kvalifikácii i v 1. kole hlavnej súťaže, zlepšila sa. Watsonovú poznám už dlhšie, máva časti sezóny, v krtových podáva dobré výkony, či už v Austrálii alebo na tráve v Anglicku. Naše baby nie sú úplne v stopercentnej forme, no tento zápas by im mohol veľmi pomôcť. Môžu získať extra sebavedomie, budú hrať s podporou obecenstva. Magda Rybáriková je pripravená nastúpiť do štvorhry. Verím, že bude zdravá a pomôže nám,“ dodal kapitán slovenského tímu.