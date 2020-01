TASR

Peter Sagan piaty v 2. etape Vuelty San Juan, zovreli ho súperi

Na archívnej snímke slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) — Foto: TASR/AP

Pocito 28. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v druhej etape pretekov Vuelta a San Juan v Argentíne piate miesto. V záverečnom špurte 169 km dlhej etapy so štartom i cieľom v meste Pocito sa z víťazstva tešil Kolumbijčan Fernando Gaviria.

Jazdec tímu UAE Team Emirates sa vďaka triumfu dostal aj na čelo celkovej klasifikácie. Na druhé miesto odsunul domáceho Nicolasa Naranja (Agrupacion Virgen De Fatima), na tretej pozícii finišoval Talian Macro Benfatto (Bardiani-CSF-Faizane).

Nemal takú rýchlosť ako kolmbijský víťaz

V rovinatej etape dostali najväčšie šprintérske hviezdy šancu napraviť nevydarený výsledok z úvodného dňa. V špurtérskej koncovke sa najlepšie zorientoval a ukázal najvyššiu rýchlosť Gaviria.

Sagan čakal pred cieľovou páskou trochu dlhšie so svojím šprintom, vyrazil až v momente, keď sa už dostal do tempa Gaviria, a aj keď sa chvíľu nachádzal za jeho zadným kolesom, nemal takú rýchlosť ako kolumbijský cyklista.

Pocity dobré, ale potrebuje ešte čas

„Bol to hromadný špurt po ďalšej etape vo veľmi horúcom počasí. Tím opäť odviedol výbornú prácu od štartu až po cieľ pri kontrolovaní etapy aj prichystaní špurtu, no nanešťastie som sa v dôležitých momentoch ocitol v zovretí súperov a nemohol som preto zabojovať o víťazstvo. Pocity boli dobré, ale potrebujem ešte nejaký čas na to, aby som mal optimálne nohy. Rád pretekám v San Juane, lebo fanúšikovia sú tu fantastickí,“ povedal Sagan pre oficiálny web jeho tímu Bora-Hansgrohe.

V priebežnom poradí mu patrí 6. miesto, za lídrom Gaviriom zaostáva o desať sekúnd. „Sústredili sme sa na hromadný špurt, naším cieľom bolo, aby Peter predviedol dobrý šprint. Kontrolovali sme preteky, vyskytlo sa síce niekoľko pádov, ale naši jazdci sa im dokázali vyhnúť. V záverečných kilometroch Pawel (Poljanski), Daniel (Oss) a Oscar (Gatto) pracovali pre Petra, ten napokon skončil piaty,“ doplnil športový riaditeľ tímu Ján Valach.