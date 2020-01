TASR

KHL: Hudáček vychytal výhru Spartaka nad Kchun-lunom a pripísal si asistenciu

Na snímke brankár Július Hudáček (Slovensko) — Foto: TASR/Martin Baumann

Moskva 27. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček vychytal víťazstvo Spartaka Moskva nad Červenou hviezdou Kchun-lun 7:4 v pondelňajšom zápase KHL.

Tridsaťjedenročný Hudáček išiel do bránky v 27. minúte za stavu 3:1 pre hostí a v ďalšom priebehu pustil za chrbát len jeden puk. V závere navyše asistoval pri siedmom góle domácich do prázdnej bránky. Spartak rozhodol v tretej tretine, ktorú vyhral 5:1. Pre moskovský klub to bol tretí triumf v rade a posunul sa na 4. priečku Západnej konferencie.

Hokejisti AK Bars Kazaň zvíťazili na ľade Traktoru Čeľabinsk 4:2 a pripísali si štvrtý triumf v sérii. So 76 bodmi figurujú na čele Východnej konferencie súťaže a majú istú účasť v play off.

Viťaz Podoľsk vyhral na ľade Severstaľu Čerepovec 4:1 a ukončil trojzápasovú sériu prehier. Hrdinom stretnutia bol fínsky útočník Joonas Nattinen, ktorý strelil hetrik. V prvej formácii domácich hral slovenský útočník Adam Liška.