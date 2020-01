Mladý Ukrajinec vyrába papier z popadaných listov. Nápad dostal, keď bol s dedkom na hríboch

Lenka Miškolciová

Len 18-ročný Ukrajinec dokázal, že popadané lístie by mohlo nahradiť drevo vo výrobe papiera.

Valentyn dokázal, že listy môžu vo výrobe papiera nahradiť drevo. — Foto: Facebook/Valentyn Frechka

KYJEV/ŽITOMIR 28. januára - Keď bol s dedkom v lese ako 16-ročný na hríboch, napadla mu fantastická myšlienka, vďaka ktorej sa mladý Ukrajinec Valentyn Frechka stal o niekoľko rokov slávnym nielen vo svojej krajine, ale aj po svete. „Všímal som si popadané listy. Uvedomil som si, že majú podobnú štruktúru ako slama alebo tráva. Kľúčovou je však celulóza. Zobral som si niekoľko listov a v laboratóriu som s nimi začal experimentovať,“ spomína na svoje začiatky mladý inovátor v rozhovore pre ukrajinský portál Opinionua.com.

Valentyn aktuálne študuje bioinžinierstvo a biotechnológie na univerzite v Kyjeve, má 18 rokov a zároveň spolupracuje s továrňou na výrobu kartónov v ukrajinskom meste Žitomir. Práve tam chcú implementovať do výroby jeho novú metódu tvorby papiera. Papier, ktorý vznikne jeho unikátnym spôsobom, nazýva Re-leaf Paper.

Ako to, že to ešte nikomu nenapadlo?

Valentyn v rozhovore pre portál Kyivpost spomenul, že učitelia ho najprv od jeho nápadu odhovárali. Mysleli si totiž, že s nápadom vyrábať papier z listov už určite niekto niekedy prišiel a jednoducho sa zistlo, že to nie je možné. Valentyn sa však nedal. Pátral ďalej a zistil, že skutočne už japonskí aj nemeckí vedci sa v minulosti pokúšali o podobnú výrobu papiera. Oba vedecké tímy sa však snažili z listov vyrobiť klasický biely papier, čo ale obsah celulózy v listoch neumožňoval. Valentyn sa teda rozhodol, že sa z listov pokúsi vyrobiť hnedý, drsný papier určený na výrobu napríklad kartónu, tašiek a rôznych obalov okrem iného aj obalov na vajíčka.

Výroba Valentynovho papiera z listov. Nejde o bežný biely papier, na ktorý píšeme. Ide o papier, ktorý je využiteľný napríklad na balenie, výrobu škatúľ, obalov na vajcia a podobne. Foto: Facebook/Valentyn Frechka

Na výrobu papiera nezbierajú listy z lesa, ale z miest

„Zistili sme, že na to, aby sme dokázali získať tonu celulózy, potrebujeme dve tony listov. Tona takéhoto vlákna nás stojí približne 450 dolárov, pričom tona vlákna získaného z dreva zo stromov stojí 650 dolárov. Rozdiel je teda značný,“ povedal pre Kyivpost mladý vynálezca. Valentyn zároveň nezbiera listy z lesa, ale na výrobu papiera využíva listy, ktoré popadajú v mestách a mestkých parkoch. Takéto listy mestá tak či tak zbierajú a vyhadzujú, takže Frechka len zúžitkuje to, čo by inak skončilo len ako odpad.

Frechka zároveň vypočítal, že ak sa na svete každý rok vyrobí 10-tisíc ton papiera z listov, pomôže to zachrániť 2 % tých lesov, ktoré by boli inak vyklčované kvôli klasickej výrobe papiera. Jeho unikátny papier z listov tak má skutočne aj ekologický význam.

Valentyn na fotke spolu s kolegom Yaroslavom Chrepkom. Z papiera, ktorý Valentyn vynašiel, je možné vyrobiť aj papierové tašky. Foto: Facebook/Valentyn Frechka

„Potvrdili sme, že používanie listov na výrobu papiera je naozaj efektívne a listy môžu nahradiť drevo. Na špecializovanom zariadení sme vyrobili papier, ktorý bol skutočne kvalitný,“ vyjadril sa Frechka a dodal, že síce ešte je potrebné určité veci vo výrobe zlepšiť, no vo všeobecnosti bude môcť ukrajinská továreň slúžiť ako prvé miesto, ktoré dokáže vyrobiť papierové produkty aj z popadaných listov.