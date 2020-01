TASR

Dnes o 12:35 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní NHL: Tatar si pripísal asistenciu, no Washington s Pánikom porazili jeho Montreal

Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v noci na utorok pripísal v NHL asistenciu, no jeho Montreal prehral doma s Washingtonom 2:4.

Nicklas Backstrom (19), John Carlson (74) a Carl Hagelin (62) z Washingtonu sa radujú zo štvrtého gólu do siete Montrealu — Foto: TASR/AP

New York 28. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v noci na utorok pripísal v NHL asistenciu, no jeho Montreal prehral doma s Washingtonom 2:4. Dvadsaťdeväťročný útočník už v 2. minúte prekorčuľoval s pukom do útočného pásma a šikovnou prihrávkou našiel pred bránkou spoluhráča Jeffa Petryho, ktorý bekhendom otvoril skóre.

Pre Tatara to bol 44. bod (17+27) v 51. zápase v tejto sezóne. Capitals však dokázali skóre otočiť a vybojovali štvrté víťazstvo po sebe, vďaka ktorému si upevnili postavenie na čele Východnej konferencie i celej profiligy.

Pánik zaskočil za Ovečkina

Z výhry hostí sa tešil aj slovenský krídelník Richard Pánik, ktorý počas suspendácie Alexandra Ovečkina dostal šancu v prvom útoku Washingtonu. Ruský kapitán si odpykal automatický jednozápasový trest za vynechanie exhibície All Stars.

Víťazný gól „Caps“ dosiahol český útočník Jakub Vrána, ktorý si pripísal aj asistenciu a bodoval v deviatom dueli za sebou. „Utvárali sme si veľa šancí, najmä naša štvrtá formácia hrala výborne. Bolo to klasické tímové víťazstvo,“ zhodnotil duel Vrána a poukázal aj na prínos brankára Bradena Holtbyho, ktorý predviedol 31 úspešných zákrokov: „Chytal skvelo, podržal nás a predviedol niekoľko parádnych zákrokov.“

Dallas úspešný aj bez Sekeru

V drese Montrealu odohral 500. zápas v NHL Dale Weise a míľnik oslávil gólom. Tridsaťjedenročný útočník sa presadil prvýkrát od 27. decembra 2018. „Mali sme aj pozitívne momenty, v tretej tretine sme podali dobrý výkon, akurát sme z toho nič nevyťažili. Viackrát nás podržal brankár Price. Dobre sme začali, potom sme zaspali až do tretej tretiny, ale to už sa stáva takou našou klasikou,“ uviedol na webe profiligy Weise.

Po prestávke vyplnenej tradičnou exhibíciou pokračovala NHL porciou šiestich stretnutí. Dallas vďaka dvom gólom Jamieho Benna zdolal Tampu Bay s Erikom Černákom 3:2 po predĺžení.

Dvadsaťdvaročný obranca odohral 16:11 minúty a na konte mal mínusový bod. V zostave Stars chýbal slovenský obranca Andrej Sekera, ktorý prvýkrát v sezóne sledoval duel iba z tribúny v pozícii zdravého náhradníka.

Benn ukončil veľkú šnúru Vasilevského

Dvoma gólmi sa prezentoval Steven Stamkos. Kapitán hostí najprv v 34. minúte otvoril skóre zápasu a minútu a pol pred koncom vyrovnal a poslal duel do predĺženia. V ňom však Jamie Benn, autor dvoch zásahov, ukončil desaťzápasovú víťaznú šnúru brankára Tampy Bay Andreja Vasilevského.

„Nehrali sme dobre, súperom sme dovolili priveľa prečíslení. Andrej nám opäť kryl chrbát, ale toto nie je cesta za víťazstvom, ak chceme uspieť, musíme sa zlepšiť. Bod berieme, ale potrebujeme sa zobudiť,“ konštatoval Stamkos.

Toronto bez Marinčina porazilo Nashville

Do zostavy Toronta sa pri návrate Jakea Muzzina nezmestil Martin Marinčin, Maple Leafs uspeli na ľade Nashvillu 5:2. Muzzin sa vrátil po desaťzápasovej absencii. „Cítim sa výborne. Jeden duel na rozohranie som absolvoval v AHL a to mi pomohlo. Dobre sa mi korčuľovalo, aj práca s hokejkou bola v poriadku,“ okomentoval svoj návrat 30-ročný Kanaďan.

Premiérový gól v NHL strelil obranca Rasmus Sandin. Zásah švédskeho nováčika mal zároveň prívlastok víťazný. „Stál som trochu mimo a odrazil sa ku mne puk. Videl som, že brankár kryje spodnú časť bránky, tak som sa pokúsil dať to hore a mal som šťastie, vyšlo to,“ popísal svoj gól Sandin.

Dvoma gólmi sa na triumfe San Jose nad Anaheimom (4:2) podieľal Patrick Marleau. Dosiahol tak desiaty zásah a v každej zo svojich 22 sezón v NHL pokoril dvojcifernú hranicu. V historickej tabuľke má na konte 561 gólov a vyrovnal sa Mikeovi Modanovi na 25. mieste.