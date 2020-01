Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní V Osvienčime sa do Slovenky zaľúbil strážnik SS. O láske nacistu a Židovky teraz vznikla opera

Helenu Citrónovú zachránila láska nacistu. Keby sa do nej nezamiloval, ani ona a ani jej sestra by koncentračný tábor neprežili.

Láska medzi Helenou a Franzom nemohla byť nikdy naplnená — Foto: reprofoto: War History Online

OSVIENČIM 28. januára - Auschwitzský príbeh lásky, ktorý sa objavil po viac ako 75 rokoch. Celé sa to odohralo v nacistickom koncentračnom tábore, kde sa strážnik SS zamiloval do židovskej väzenkyne. Ten neskôr zachránil nielen jej život, ale aj život jej sestry.

Helenu zachránil jej spev, vďaka ktorému spoznala osudovú lásku

Helena Citrónová sa v roku 1942 dostala v jednom z transportov do koncentračného tábora Osvienčim. Bola v tom čase mladá a mala dobrú fyzickú kondíciu, preto ju neposlali rovno do plynovej komory. Namiesto toho musela ťažko pracovať. Keď sa dozvedela, že do tábora priviezli aj jej sestru s deťmi, vzbudilo to v nej nádej a snažila sa prežiť. Jedného dňa počas pracovnej prestávky prišla za skupinou žien veliteľka väzenkýň, ktorá sa ich opýtala, ktorá z nich vie pekne spievať. Hľadala niekoho, kto by zabavil krásnym hlasom príslušníka jednotiek SS Franza Wunscha na jeho narodeniny. Helena mala so spevom skúsenosti, tak sa prihlásila. Výber padol na ňu a už v ten večer sa postavila pred muža, ktorý sa jej stal osudovým.

Príslušník jednotiek SS sa do Židovky zaľúbil na prvý pohľad

S plačom v očiach predstúpila pred Franza a zaspievala mu. Keď ju uvidel, hneď mu padla do oka. Na prvý pohľad sa do nej zamiloval. Už od začiatku to ale bola neopätovaná láska. Helena si nechcela pripustiť, že by mohla mať nejaké city k nacistickému veliteľovi. O niekoľko dní od neho dostala tajný list, v ktorom jej vyznal lásku. Ona odkaz hneď zničila a podľa jej slov by radšej zomrela, ako keby si začala s takým človekom.

Franz Helene dokázal, že ju ľúbi, keď jej zachránil sestru

Keď sa dozvedela, že jej sestru posielajú do plynovej komory spolu s deťmi, prestala sa Franzovi vyhýbať a chcela využiť situáciu, že sa do nej zahľadel. Povedala mu, aký osud čaká jej sestru a deti. Ten neváhal ani sekundu a rozhodol sa zakročiť. Zachrániť však dokázal už len jej sestru. Ten moment zmenil jej pohľad na nacistu. Vďaka nemu sa sestry zachránili a prežili celý koncentračný tábor. Helena sa neskôr priznala, že s Franzom v tábore mala milostný pomer, no zo začiatku k nemu nič necítila. Robila to len preto, aby prežila ťažké časy.

Obidvaja vedeli, že ich vzťah by nemohol nikdy fungovať. V tábore si vymenili pár listov a letmé pohľady. Vďaka láske sa Helena dostala k jedlu a po čase sa predsa len aj ona zamilovala do nacistu. Neskôr priznala, že aj v tábore, keď boli spolu, občas nastali chvíle, kedy zabudla, kde sa nachádzajú a kým sú.

Láska medzi Helenou a Franzom nemohla byť nikdy naplnená

Po vojne v roku 1972 Franza predvolali na súd. Rodený Rakúšan sa priznal, že sa v koncentračnom tábore zamiloval do Židovky a práve to zmenilo jeho vnímanie. Na súde sa objavila aj Helena so sestrou, ktoré, samozrejme, vypovedali v jeho prospech. Aj keď bolo množstvo dôkazov, ktoré ho usvedčili z viacerých zločinov, súd ho nakoniec zbavil všetkých obvinení. Hoci vzťah medzi nimi po vojne nikdy nepokračoval, ich láska sa stala pre oboch osudnou. Ich príbeh sa nemohol skončiť nikdy šťastne vzhľadom na to, že ona bola Židovka a on príslušník SS.

Helena zomrela v roku 2005 a a jej záchranca v roku 2009.

Ich príbeh sa dostal na divadelné dosky

Thajské kultúrne stredisko v Bangkoku sa stalo 16. januára 2020 miestom celosvetovej premiéry opery Helena Citrónová. Operu skomponoval známy thajský hudobný skladateľ S.P. Somtow, ktorý je autorom aj libreta. Obsahom opery je ľúbostný príbeh slovenskej židovskej väzenkyne Heleny Citrónovej a rakúskeho dozorcu, Franza Wunscha, ktorý sa odohral v koncentračnom tábore Auschwitz. „Ich príbeh upútal skladateľa, keď sledoval pred vyše piatimi rokmi rozhovor s Helenou Citrónovou v dokumente BBC do takej miery, že sa rozhodol ho zhudobniť. Veľká spokojnosť plnej sály bola potvrdením, že sa mu dielo vydarilo. Ukážky z opery boli s veľkým úspechom predvedené začiatkom minulého leta v ôsmych európskych mestách vrátane Bratislavy,“ uvádza Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na ich oficiálnej stránke.

zdroj: War History Online