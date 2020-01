TASR

Australian Open: Bartyová s Keninovou postúpili do semifinále ženskej dvojhry

Petra Kvitová a Ashleigh Bartyová — Foto: TASR/AP

Melbourne 28. januára (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová a Američanka Sofia Keninová nastúpia proti sebe v úvodnom semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

Bartyová zdolala vo štvrťfinále ako nasadená jednotka sedmičku „pavúka“ Češku Petru Kvitovú 7:6 (6), 6:2 a odplatila jej prehru z rovnakej fázy vlaňajšieho podujatia. Keninová si v pozícii nasadenej štrnástky poradila s Ons Jabeurovou z Tuniska 6:4, 6:4.

Bartyová na Australian Open v semifinále prvýkrát

Bartyová postúpila medzi elitné kvarteto na domácom grandslame prvýkrát v kariére. „Byť v semifinále Australian Open je fantastický pocit. Vedela som, že ak chcem zdolať Petru, musím podať stopercentný výkon. Kľúčový bol tajbrejk prvého setu,“ uviedla pre akreditované médiá svetová jednotka, ktorá vlani triumfovala na antukovom Roland Garros v Paríži a skvelú sezónu zakončila ziskom titulu na MS WTA Tour v čínskom Šen-čene.

Keninová, ktorá v osemfinále vyradila 15-ročnú krajanku Cori Gauffovú, si zahrá premiérovo v semifinále podujatia veľkej štvorky. „Proti Jabeurovej to bol náročný zápas. Ons je húževnatá súperka, ktorá vám nedaruje ani jedinú loptičku. Veľmi dôležitý bol desaťminútový gem za stavu 2:3 v druhom sete, v ktorom som si napokon podržala servis. To ma nakoplo a v ďalších minútach to bol z mojej strany už veľmi dobrý výkon,“ povedala 21-ročná rodáčka z Moskvy.