Neuveriteľný obrat Federera na Australian Open: Asi som si to nezaslúžil, ale som v semifinále

Švajčiarsky tenista Roger Federer sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.

Roger Federer po tom, ako porazil Tennysa Sandgrena — Foto: TASR/AP

Melbourne 28. januára (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Tretí nasadený šesťnásobný šampión z Melbourne zdolal vo štvrťfinále Američana Tennysa Sandgrena po päťsetovej bitke 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (8) a 6:3.

Zdravotne hendikepovaný Federer odvrátil sedem mečbalov - tri za stavu 4:5 vo štvrtom sete a ďalšie štyri v tajbrejku. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazovi duelu medzi druhým nasadeným Srbom Novakom Djokovičom a Kanaďanom Milošom Raoničom.

Odvrátil sedem mečbalov

Federer získal prvý set vo svoj prospech, od začiatku druhého však na dvorci začal dominovať Sandgren. Američan skvele podával, prezentoval sa paletou víťazných returnov. Federer mal limitovaný pohyb a nebol vo svojej koži, vo výmenách priveľa kazil. Vo štvrtom sete sa Federerova kríza ešte prehĺbila a za stavu 4:5 čelil trom mečbalom.

Všetky odvrátil, dva z toho po druhom podaní a vynútil si tajbrejk. V ňom Sandgren nevyužil ďalšie štyri mečbaly. Federer vďaka rozvážnej hre vyrovnal na 2:2 na sety a dostal sa na koňa. Na dvorci ožil, zlepšil pohyb. V rozhodujúcom dejstve sa po brejku v šiestom geme ujal vedenia 4:2 a zápas už dotiahol do úspešného konca.

Postúpil som so šťastím, priznáva

„Musím priznať, že dnes som postúpil so šťastím. Pri mečbaloch som sa snažil udržať loptičku v hre a dúfal som, že súper nezahrá nejaký winner. Dnes som si asi nezaslúžil vyhrať, ale som v semifinále. V treťom sete som požiadal o medical time out. Cítil som bolesti v oblasti slabín, ktoré vystreľovali do nohy, mal som problémy s pohybom. Povedal som si však, že to nezabalím a budem bojovať až do konca. Stále som dúfal, že ešte môže prísť nejaký zázrak, môže začať pršať. Po úspešnom tajbrejku zo mňa opadol tlak, uvoľnil som sa a v piatom sete som podal veľmi dobrý výkon,“ uviedol Federer v prvom pozápasovom interview s bývalým americkým tenistom Jimom Courierom.