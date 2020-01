Klaudia Fiolová

Dnes o 10:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní V New Yorku budú pokutovať bezhotovostné podniky. Každý má právo platiť hotovosťou

Vo väčšine obchodov sa nedá platiť v hotovosti. Až štvrtina obyvateľov New Yorku pritom nevlastní ani kreditnú kartu.

Newyorská mestská rada chce pokutovať podniky, ktoré neumožnia ľuďom hotovostnú platbu — Foto: Pixabay

NEW YORK 28. januára - Newyorská mestská rada hlasovala za to, aby sa v každej reštaurácii alebo v obchode dalo platiť aj hotovosťou, keďže vo väčšine prípadov majú podniky len terminály a povoľujú platbu výlučne kartou. Ak to obchody nedodržia, hrozí im pokuta vo výške 1500 dolárov.

Hotovostnú platbu využívajú Američania menej, skôr uprednostňujú bezkontaktnú platbu mobilným zariadením, prípadne hodinkami. Kvôli tejto skutočnosti mnohé podniky platbu v hotovosti zakázali. To je na jednej strane pre nich výhodnejšie, pretože nemusia pracovať s hotovosťou, čo je náročnejšie z pohľadu účtovníctva.

Podniky diskriminujú občanov, ktorí nemajú ani bankový účet

Mestská rada ale upozorňuje na to, že ide o diskrimináciu voči chudobnejším občanom, ktorí nemajú možnosť si otvoriť účet a nemajú ani kreditnú či debetnú kartu. New York sa inšpiroval mestami ako Filadelfia, San Francisco, Washington či Chicago, kde tiež pokutujú podniky bez možnosti platby v hotovosti.

„V New Yorku už nebude miesto, kde by občania nemohli platiť hotovosťou. Nie je to spravodlivé voči tým, ktorí nevlastnia kreditku,“ povedal člen mestskej rady Ritchie Torres pre portál Finextra. Až štvrtina Newyorčanov vôbec nemá účet v banke alebo nedisponuje kreditnou kartou. Členovia mestskej rady pri rozhodovaní brali do úvahy aj túto štatistiku.

Aj v susednom Rakúsku chceli do ústavy zaviesť právo platiť hotovosťou

V Rakúsku ľudia obľubujú platbu hotovosťou. „Mať možnosť platiť v hotovosti je základnou podmienkou autonómnej existencie,“ uviedol minulý rok podľa agentúry AFP 33-ročný Sebastian Kurz, svojho času najmladší predseda vlády v Európe.

Následkom prijatia podnetu na ústavnú zmenu by bolo navýšenie počtu bankomatov na vidieku a v menších mestách. Rakúšania dokonca chceli zrušiť poplatky za výber. Štúdia Európskej centrálnej banky z roku 2016 odhalila, že Rakúšania prevedú hotovosťou 67 percent platieb.

Werner Doralt, profesor finančného práva a bývalý profesor na Viedenskej univerzite, si myslí, že je to zapríčinené skutočnosťou, že jeho krajania si potrpia na ochranu svojho súkromia. „Keď vyrazím na nákupy, v prípade platby kartou bude možné zistiť presné množstvo alkoholu, ktorý som kúpil. To je zásah do môjho súkromia,“ vyjadril sa profesor pre ČTK.