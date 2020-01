TASR

Dnes o 13:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní 19-ročný supertalent Boženík odchádza zo Žiliny. Prestúpil do slávneho veľkoklubu

Slovenský reprezentant prestúpil do mužstva 15-násobného holandského majstra Feyenoordu Rotterdam, s ktorým podpísal zmluvu na štyri a pol roka.

Na snímke Róbert Boženík — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 27. januára (TASR) - Vedenie slovenského futbalového klubu MŠK Žilina na konci zimného prestupového obdobia sfinalizovalo prestup 20-ročného odchovanca Róberta Boženíka. Slovenský reprezentant prestúpil do mužstva 15-násobného holandského majstra Feyenoordu Rotterdam, s ktorým podpísal zmluvu na štyri a pol roka.

O reprezentačného útočníka sa zaujímalo viacero klubov z európskych líg. On napokon prikývol na ponuku od slávneho trénera Dicka Advocaata. „Na jednej strane som rád, že sa môžem v kariére posunúť ďalej. Na tej druhej som smutný, pretože opúšťam klub, ktorý ma vychoval, ktorý mi dal šancu hrať veľký futbal a som nesmierne šťastný, že som mohol byť súčasťou tradičného klubu, ako je MŠK," citoval oficiálny web „šošonov“ rodáka z Terchovej, ktorý pod Dubňom pôsobil od svojich ôsmich rokov.

Žilina bude vždy na prvom mieste

„Bolo toho už dosť na psychiku. Ďakujem hlavne pánovi majiteľovi Antošíkovi za všetko, čo som mohol v MŠK zažiť a čo pre mňa za tie roky spravil.“ Feyenoord skautoval hráča na domácich ligových zápasoch, rovnako tak aj v súbojoch reprezentácie.

Na snímke gólová radosť Róberta Boženíka v reprezentačnom drese v zápase proti Maďarsku Foto: TASR/Martin Baumann

„Feyenoord patrí medzi najväčšie kluby v Holandsku, hrajú ofenzívny futbal, čo by mi mohlo sedieť. Keď som sa dozvedel o ich záujme, tak som to mal v sebe a bol som tomu naklonený. Som rád, že sa to dotiahlo,“ dodal zakončovateľ, ktorý za prvé mužstvo MŠK Žilina odohral spolu 58 zápasov a strelil v nich 19 gólov. „Žilina bude vždy klub na prvom mieste. Za tie roky som tu spoznal veľa skvelých ľudí. Vždy som za MŠK na trávniku odviedol maximum, nechal som tam srdce a bojoval na stodvadsať percent.“

Aj športový manažér Karol Belaník potvrdil, že snaha aktuálne 3. tímu tabuľky holandskej Eredivisie bola veľká. Boženík trénoval so Žilinou na sústredení v SAE do piatku, cez víkend sa už podrobil v Holandsku lekárskym testom a v pondelok oficiálne podpísal nový kontrakt.

xxx

„Robo s nami odletel aj na sústredenie do Emirátov, v piatok došlo k definitívnej dohode klubov, a tak mohol odcestovať do Feyenoordu na lekársku prehliadku, ktorá bola, samozrejme, pozitívna. Následne ešte pricestoval domov do Žiliny kvôli detailom a v pondelok sa stal už definitívne hráčom Feyenoordu, keď s ním podpísal zmluvu. Odchádza do tradičného, historicky veľmi známeho klubu v Holandsku. Bola to aj jeho vysnívaná destinácia, preto mu želám veľa šťastia, aby sa mu darilo, aby si zvykol na konkurenčné prostredie, a to nielen hráčske, ale i fanúšikovské. Prichádza v rozbehnutej súťaži, o to zložitejší bude jeho príchod, ale veríme, že sa s tým popasuje,“ povedal Belaník.

Na snímke vľavo Róbert Boženík (Žilina) a Tomáš Huk (Dunajská Streda) Foto: TASR/Erika Ďurčová

V novom pôsobisku bude Boženík, ktorý za Slovensko odohral osem zápasov a dal v nich štyri góly nosiť dres s číslom 19. Technický riaditeľ Rotterdamu Frank Arnesen pre oficiálny web Feyenoordu povedal: „Sme šťastní, že sme Boženíka získali. Jeho príchod nám dá viac možností v ofenzíve. Je to mladý talentovaný hráč a u nás bude môcť ďalej rásť. Máme radosť, že si vybral Feyenoord. Dlhšie sme ho už sledovali.“