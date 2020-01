Lenka Miškolciová

Včera o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Takto by vyzeral Instagram, keby existoval v roku 1944. Evine mrazivo reálne príbehy by mal vidieť každý

Holokaust zobrazený očami dievčaťa, ktoré by mohlo byť aj vašou kamarátkou. Eva Stories je unikátny projekt, ktorý približuje hrôzy druhej svetovej vojny prostredníctvom príbehov na Instagrame tak autenticky a reálne až z toho mrazí.

Ukážka z niekoľkých Eviných príbehov. — Foto: Instagram/Eva Stories

ĽVOV/BUDAPEŠŤ 27. januára - Ako by vyzeral holokaust, ak by ho jedno dievča prostredníctvom príbehov a príspevkov na Instagrame ľuďom sprostredkovalo z prvej ruky? Túto otázku si položil tvorca unikátneho projektu Eva Stories Mati Kovachi. Autor projektu a zároveň jeho režisér sa rozhodol zdokumentovať holokaust tak, aby ho pochopil aj každý mladý človek. Eva Stories je multimiliónový projekt, v ktorom je práve prostredníctvom príspevkov na Instagrame prerozprávaný skutočný príbeh života len 13-ročného židovského dievčaťa Evy Heymanovej. Tá žila aj s rodinou v nacistami okupovanej Budapešti v roku 1944.

Eva je obyčajným dievčaťom, ktorého život zmenila vojna. Dokumentuje nielen vzťah s novým priateľom, ale aj okupáciu nacistami. Foto: Instagram/Eva Stories

Evine príbehy sa začínajú vo februári 1944

Prvý príspevok na Instagrame je z februára 1944. Eva sa v ňom predstavuje svojim sledovateľom. Hovorí o celkom bežných veciach. Kde žije, kto sú jej priatelia, čím chce byť, keď vyrastie, ako veľmi sa teší na svoje trináste narodeniny, ale spomína aj to, že nacisti práve dobyli Maďarsko. „Som obklopená vojnou, ale stále vidím slnko,“ znie posledná veta jej prvého príspevku.

Na Evinom Instagrame nechýbajú ani zábery z geta. Foto: Instagram/Eva Stories

„Vďaka Instagramu si to mladí ľudia vedia predstaviť a vedia pochopiť holokaust. Vyzerá to, ako keby sa to dialo dnes ich priateľom. Evu si dokážu predstaviť ako svoju naozajstnú kamarátku. A práve to je na tom to desivé,“ opísal Eva Stories jeden z divákov a fanúšikov projektu. Unikátne dielo ukazuje, ako postupne Evina rodina v dôsledku vyvlastňovania Židov stráca lekáreň, Eva je nútená nosiť žltú hviezdu a žiť v židovskom gete.

Eve sa vôbec nepáči, že musí nosiť kabát so žltou hviezdou. Foto: Instagram/Eva Stories

Posledný Evin príspevok je z transportu do koncentračného tábora

Vďaka krátkym 70-tim epizódam môžu ľudia vidieť holokaust autenticky. Už viac žiadne čierno-biele zábery, ktoré dnes už mladým ľuďom často môžu pripadať ako neuveriteľne vzdialené a neskutočné. Nakrúcanie prebiehalo v ukrajinskom meste Ľvov práve v čase pred prezidentskými voľbami, čo filmárom do istej miery nakrúcanie skomplikovalo.

Evin posledný príspevok je z vlaku, v ktorom je transportovaná do koncentračného tábora. Práve v ňom môžu ľudia vidieť snáď aj nasilnejší moment celého príbehu. Eva sa v ňom pýta dievčaťa sediaceho vedľa nej vo vlaku do Auschwitzu. „Myslíš, že si nás ľudia budú pamätať?“ A dievča prosto odpovedá: „Áno, Eva.“

Evine príbehy na Instagrame sa končia posledným príspevkom priamo z vlaku do Osvienčimu. Foto: Instagram/Eva Stories

„Snívalo sa mi, že som sa s Evou v Auschwitzi stretol. A povedal som jej: Eva, nedokážem ťa zachrániť, ale každý ťa bude poznať,“ priznáva autor projektu, ktorý má na Instagrame viac ako 1 400 000 sledovateľov.

Skutočná Eva Heymanová zomrela v koncentračnom tábore Auschwitz pri poľskom meste Osvienčim 17. októbra 1944 ako trinásťročná.