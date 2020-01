TASR

Dnes o 11:28 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní MS juniorov v biatlone: Zo Sloveniek najlepšia Ema Kapustová, skončila na 25. mieste

Spomedzi trojice Sloveniek skončila najlepšie Ema Kapustová, ktorá na 25. mieste zaostala o 2:32,6 min.

Na snímke grónska biatlonistka Ukaleq Astri Slettemarková (v strede) oslavuje víťazstvo. Na druhom mieste skončila Češka Tereza Voborníková (vľavo) a na treťom Fínka Heidi Nikkinenová (vpravo). — Foto: TASR/Dušan Hein

Lenzerheide 26. januára (TASR) - Domáca biatlonistka Lea Meierová zvíťazila v nedeľných vytrvalostných pretekoch kadetiek na 10 km na MSJ vo švajčiarskom Lenzerheide. Striebro získala Talianka Rebecca Passlerová a bronz si vybojovala Rakúšanka Anna Gandlerová. Spomedzi trojice Sloveniek skončila najlepšie Ema Kapustová, ktorá na 25. mieste zaostala o 2:32,6 min.

„U Emy to bolo veľmi dobré, 25. miesto je pekné, ale samozrejme, že sme chceli dosiahnuť viac. Stojky boli parádne, ale malé zlyhanie prišlo hneď v úvode, keď to chcela príliš urýchliť a prvé dve rany poslala mimo. Už nástrel nebol optimálny. Bolo to trochu frustrujúce, ale vyrovnala sa s tým a potom už spravila len jednu chybu. Napokon to vytiahla na 25. miesto. Isteže sme sklamaní z tej bežeckej straty. Tieto stúpania jej príliš nesedeli. Som presvedčený, že to v šprinte bude bežecky lepšie,“ povedal reprezentačný tréner mládeže Peter Kazár pre portál biatlon-info.sk.