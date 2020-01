Australian Open: Nadal po postupe do štvrťfinále vzdal hold Bryantovi

TASR

Rakúsky tenista Dominic Thiem postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

Melbourne 27. januára (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Najvyššie nasadený vlaňajší finalista si v strhujúcom osemfinálovom zápase poradil s domácim Nickom Kyrgiosom 6:3, 3:6, 7:6 (6), 7:6 (4).

V dueli o postup do semifinále ho čaká piaty nasadený Rakúšan Dominic Thiem, ktorého vlani i predvlani zdolal vo finále Roland Garros. Súboj Nadala s Kyrgiosom bol ťahákom ôsmeho hracieho dňa na centri v aréne Roda Lavera. Austrálčan vstúpil na dvorec so slzami v očiach.

Dramatický duel

Počas rozohrávky mal na sebe dres klubu basketbalovej NBA Los Angeles Lakers s číslom legendárneho Kobeho Bryanta, ktorý v nedeľu tragicky zahynul pri páde helikoptéry v Kalifornii. V prvom sete sa Kyrgios nevedel dostať do správneho rytmu, nevychádzalo mu prvé podanie.

Na začiatku druhého dejstva odvrátil tri brejkbaly a to ho nakoplo. V ďalších minútach prelomil podanie súpera a set získal vo svoj prospech. V treťom dejstve sledovali fanúšikovia v podaní oboch aktérov výborný tenis, o jeho víťazovi rozhodol až tajbrejk.

Za stavu 6:5 spravil Nadal dvojchybu, no ďalšiu výmenu zakončil úspešným volejom a po nevynútenej chybe Kyrgiosa sa stal dôležitý tajbrejk jeho korisťou, V úvode štvrtého setu Španiel odskočil Kyrgiosovi na 3:1. Austrálčan nezložil zbrane, vyrovnal z 3:5 na 5:5 a vynútil si tajbrejk, v ňom však opäť slávil úspech Nadal.

Hold Kobemu Bryantovi

Španiel v úvode pozápasového rozhovoru vzdal hold zosnulému Bryantovi. „Keď som sa ráno zobudil, dozvedel som sa strašnú správu. Kobe bol jeden z najväčších športových velikánov v histórii, zaslúži si obrovský aplauz. Mal som možnosť sa s ním stretnúť. Mám blízkeho priateľa Paua Gasola, ktorý s ním hrával v jednom tíme. Hovoril mi, že je to obrovský pracant, ktorý chce vždy dosiahnuť viac. Kobe bude v našich srdciach a myšlienkach navždy,“ uviedol Nadal v interview s bývalým americkým tenistom Johnom McEnroeom.

Zápas s Kyrgiosom označil za náročný. „Na začiatku to vyzeralo, že mám kontrolu nad zápasom, ale proti Nickovi nikdy neviete, kedy sa to môže zvrtnúť. V druhom sete som nevyužil brejkbaly, potom mi prelomil podanie a chytil sa. Vo štvrtom sete som neudržal brejk a mal som čo robiť, aby zápas nešiel do rozhodujúceho dejstva. Ak hrá Nick tak ako dnes, s pozitívnym prístupom, dáva to tenisu veľa. Je to šikovný a veľmi talentovaný hráč.“

Wawrinka prekvapil Medvedeva

Ďalej ide aj pätnásty nasadený Švajčiar Stan Wawrinka. Šampión z roku 2014 zdolal štvrtého nasadeného Rusa Daniila Medvedeva po päťsetovej dráme 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (2), 6:2 a odplatil mu vlaňajšiu prehru zo semifinále US Open.

„Bol to vynikajúci zápas vo fantastickej atmosfére. Ďakujem fanúšikom, milujem vás. Daniil je skvelý hráč, veľmi silný na nohách. Som veľmi spokojný s tým, ako som hral v druhej polovici zápasu. V druhom i treťom setu som strácal sebavedomie, ale napokon som to mentálne zvládol," uviedol v prvom interview Wawrinka, ktorý postúpil v Melbourne medzi elitnú osmičku piatykrát v kariére. Jeho ďalším súperom bude siedmy nasadený Nemec Alexander Zverev, víťaz turnaja majstrov z roku 2018 zdolal Rusa Andreja Rubľova 6:4, 6:4, 6:4.