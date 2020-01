TASR

Dnes o 08:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Trénerka Murínová o Paulína Fialkovej: Musí získať istotu v streľbe

Trénerka Anna Murínová verí, že jej zverenka Paulína Fialková si potrebuje trochu oddýchnuť a nabrať istotu v streľbe.

Na snímke slovenská reprezentantka Paulína Fialková na trati počas pretekov s hromadným štartom žien na 12,5 km počas 6. kola Svetového pohára biatlonistiek v slovinskej Pokljuke — Foto: TASR/Michal Svítok

Pokljuka 26. januára (TASR) - Trénerka Anna Murínová verí, že jej zverenka Paulína Fialková si potrebuje trochu oddýchnuť, nabrať istotu v streľbe a opäť bude bojovať s najlepšími biatlonistkami o najvyššie priečky.

Na podujatí Svetového pohára v slovinskej Pokljuke jej to nevyšlo, mrzelo najmä 47. miesto vo vytrvalostných pretekoch s piatimi chybami, po 13. priečke v nedeľnom „masse“ bola už jej dlhoročná strelecká trénerka o čosi spokojnejšia: „Myslím si, že na nej bolo vidno, že je trošku unavená, ani na strelnici to nebolo stopercentné. Nebolo to zlé, ale na každej okrem jednej položky nám ostal jeden terč, takže nemôže byť úplná spokojnosť.“

Potrebujú zlepšiť streľbu

Pred sezónou sa spolu chceli dostať na 90% úspešnosť streľby, Fialková sa momentálne pohybuje na úrovni necelých 84%. „Treba na tom popracovať, ale trochu to skreslil prvý Svetový pohár v Östersunde, kde mala veľmi zlú streľbu. Inak si myslím, že formu má celkom dobrú. Len si stále nejako nevie uvedomiť, že na to má a že to vie streliť aj na ‚ležke‘. Prišla do nej taká neistota. Myslím si, že na sústredení v Obertillachu ju získa späť. Lebo ona to vie,“ uviedla Murínová.

V rakúskom stredisku sa budú pripravovať na blížiace sa majstrovstvá sveta. Tie sa uskutočnia od 13. do 23. februára v talianskej Anterselve. „Boli sme tam už vlani v lete a aj tento rok, ale ťažko povedať, aké to bude. Je to vyššie položené stredisko, príchod na strelnicu je do kopčeka, takže je dosť ťažký. Prídeme tam už pár dní pred pretekmi a opäť si to vyskúšame,“ dodala Murínová.