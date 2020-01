Speváčka Billie Eilish získala Grammy v štyroch hlavných kategóriách

Los Angeles 27. januára (TASR) - Mladá americká speváčka Billie Eilish si v nedeľu večer prevzala ocenenia vo všetkých štyroch hlavných kategóriách cien Grammy. Osemnásťročná tínedžerka získala Grammy v kategóriách skladba roka, najlepší nováčik, album roka, nahrávka roka a najlepší popový vokálny album.

Spoločne s bratom, hudobným producentom, Finneasom O‘Connellom si ich odnášajú 11. Slávnostný galavečer udeľovaní 62. hudobných cien Grammy pre rok 2020 sa konal v losangeleskej aréne Staples Center. Informovala o tom agentúra AFP.

Tínedžerská ikona patrila na aktuálnom ročníku Grammy so šiestimi nomináciami medzi hudobníkov s najväčším počtom nominácií. Stala sa taktiež najmladšou nominovanou vo všetkých štyroch hlavných kategóriách. Napokon sa jej podarilo premeniť päť so šiestich nominácií.

Billie Eilish v nedeľu večer podľa AP prevalcovala začínajúce mainstreamové hviezdy, ako v tomto roku najviac nominovanú speváčku Lizzo, ale aj overené popové ikony.

„Hlavne si myslím, že si to všetko zaslúžia fanúšikovia. Mám pocit, že sa o nich dnes večer dosť nehovorilo, pretože sú jediným dôvodom, prečo tu každý z nás je,“ povedala. „Takže vďaka fanúšikom,“ dodala speváčka.

Billie Eilish sa o svoj úspech podelila s bratom Finneasom O"Connellom, s ktorým na svojich skladbách spolupracuje. Ich spoločný album „When we all fall asleep, where do we go?“ získal Grammy v kategórii najlepší album a najlepší popový vokálny album. Finneas ešte predtým získal Grammy v kategórii producent roka v populárnej hudbe, celkovo získal šesť ocenení.

Hudobná inovátorka v kategórii najlepší nováčik porazila ďalších nominovaných začínajúcich umelcov ako Black Pumas, Lizzo, Lil Nas X, Maggie Rogers, Rosalia, Tank a the Bangas a Yola.

Billie Eilish so skladbou roka a zároveň nahrávkou roka „Bad Guy“ predbehla aj hviezdy ako Lady Gaga, Taylor Swift či Lana Del Rey. V kategórii o najlepšiu skladbu roka sa taktiež uchádzali ďalší dvaja nováčikovia Lewis Capaldi a Lizzo.

Večerom sprevádzala americká speváčka, skladateľka a hudobná producentka Alicia Keys. Grammy pre rok 2020 udelili v celkovo 84 kategóriách. Väčšinu z cien oznámili ešte pred hlavným galavečerom v Staples Center.

Prehľad ocenených:

Nahrávka roka: Bad Guy (Billie Eilishová)

Album roka: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilishová)

Skladba roka: Bad Guy (Billie Eilishová)

Objav roka: Billie Eilishová

Najlepší popový sólový výkon: Truth Hurts (Lizzo)

Najlepšie popové duo/skupinový výkon: Old Town Road (Lil Nas X)

Najlepší popový vokálny album: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilishová)

Najlepší tradičný popový vokálny album: Look Now (Elvis Costello & The Imposters)

Najlepší tanečný/elektronický album: No Geography (The Chemical Brothers)

Najlepší súčasný inštrumentálny album: Mettavolution (Rodrigo y Gabriela)

Najlepší rockový výkon: This Land (Gary Clark Jr.)

Najlepšia rocková skladba: This Land (Gary Clark Jr.)

Najlepší rockový album: Social Cues (Cage the Elephant)

Najlepší alternatívny album: Father of the Bride (Vampire Weekend)

Najlepší R&B výkon: Come Home (Anderson Paak)

Najlepšia R&B skladba: Say So (PJ Morton)

Najlepší R&B album: Ventura (Anderson Paak)

Najlepší jazzový vokálny album: 12 Little Spells (Esperanza Spaldingová)

Najlepší jazzový inštrumentálny album: Finding Gabriel (Brad Mehldau)

Najlepší country sólový výkon: Ride Me Back Home (Willie Nelson)

Najlepší country skupinový výkon: Speechless (Dan + Shay)

Najlepšia country skladba: Bring My Flowers Now (Tanya Tuckerová)

Najlepší country album: While I"m Livin" (Tanya Tuckerová)

Najlepší rapový výkon: Racks in the Middle (Nipsey Hussle)

Najlepšia rapová skladba: A Lot (21 Savage)

Najlepší rapový album: Igor (Tyler, the Creator)

Najlepší pop latino album: El Disco (Alejandro Sanz)

Najlepší reggae album: Rapture (Koffee)

Najlepší soundtrack (scénická hudba): Chernobyl (Hildur Gudnadóttir)

Najlepší soundtrack (kompilácia): A Star Is Born (Lady Gaga a Bradley Cooper)

Najlepší obal albumu: Chris Cornell (Chris Cornell)

Najlepšie hudobné video: Old Town Road (Lil Nas X)