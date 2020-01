Lenka Miškolciová

Dnes o 09:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Štát chcel za systém zaplatiť 400 miliónov, českí programátori ho za víkend vytvorili zadarmo

Dvojdňový hackathon stačil českým programátorom na to, aby vytvorili funkčný systém, za ktorý mala firma dostať od štátu 400 miliónov českých korún.

Záber z prebiehajúceho hackathonu. — Foto: Facebook/Znamkamarada

PRAHA 27. januára - Skupinke 60 dobrovoľníkov sa v Česku za víkend podarilo niečo fantastické. Za dva dni vytvorili a dokončili funkčný informačný systém k elektronickým diaľničným známkam. Štát chcel za tento systém pôvodne zaplatiť 400 miliónov korún a kvôli podľa odborníkov predraženej zákazke prišiel o kreslo ministra dopravy Vladimír Kremlík. Českí programátori ho počas hackathonu s názvom #ZNAMKAMARADA vytvorili celkom zadarmo, uvádza portál Echo24. Funkčný systém je aktuálne dostupný na webe ferznamka.cz v štyroch jazykových mutáciách.

Čo je hackathon Hackathon je akcia, počas ktorej vývojári a programátori vo vymedzenom čase zväčša na dobrovoľnej báze a zadarmo pracujú na riešení konkrétneho problému alebo na vytvorení zadaného softwarového projektu.

Stránka je plne funkčná a voľne prístupná verejnosti. Zatiaľ si na nej môžu ľudia za symbolickú cenu zakúpiť „fér známku“. Výťažok z predaja týchto známok poputuje Nadačnému fondu Kolečko, ozrejmil hlavný organizátor akcie Tomáš Vondráček.

Na snímke organizátor akcie Tomáš Vondráček a premiér Andrej Babiš. Foto: Facebook/Znamkamarada

Funkčný systém ponúknu štátu celkom zadarmo

Dvojdňový hackathon sa začal v piatok a funkčný systém bol pripravený na prezentáciu už v nedeľu pred 19:00. V nasledujúcich týždňoch systém organizátori ponúknu štátu. A to celkom zadarmo. Systém, ktorý vytvorili programátori, by podľa organizátorov mohol byť náhradou za IT zákazku, za ktorú mali dodávatelia - firma Asseco Central Europe, dostať 401 miliónov českých korún. Programátori vytvorili všetky verejné časti, ktoré mal štát v pôvodnom zadaní. Systém obsahuje interaktívnu podporu a otestovaná bola aj kontrola platby u prechádzajúich vozidiel. Časť, ktorá podliehala v pôvodnej zákazke utajeniu, si musí dať podľa Vondráčka štát vytvoriť cez firmy, ktoré majú bezpečnostnú previerku.

Štát bude mať o systém záujem, vyjadril sa Andrej Babiš

Podľa Echo24 sa premiér Andrej Babiš vyjadril, že v prípade, že bude systém naozaj plne funkčný, štát ho využije. Nástupca odstúpeného ministra dopravy Havlíček dodal, že pôvodná zákazka s firmou Asseco bude po dohode zrušená. Premiér Babiš a súčasný minister dopravy v sobotu aj navštívili prebiehajúci hackathon a strávili na ňom dve hodiny.

Hackathonu sa zúčastnil aj český premiér, ktorý sa vyjadril, že štát bude mať o systém záujem. Foto: TASR/AP

Organizátor akcie Vondráček pre server Novinky.cz uviedol, že hlavnou motiváciou dobrovoľníkov zapojiť sa bol protest proti systému, ktorý predražuje štátne zákazky. „Využíva neznalosti zadávateľov a vedie k tomu, že naše peniaze a naše spoločné prostriedky, ktoré zverujeme do rúk štátu, aby s nimi hospodáril, končia v žumpe zákaziek v rozsahu 400 miliónov,“ uviedol pre Novinky. Podarený hackathon však považuje za signál, že to tak už ďalej nepôjde. „Veríme, že nastáva zmena a sme pyšní na to, že sme mohli byť jej súčasťou,“ vyjadril sa.

