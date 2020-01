TASR

Dnes o 07:55 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Australian Open: Polášek s Dodigom sú už vo štvrťfinále. Porazili legendárnych Bryanovcov

V osemfinále ako nasadené štvorky zdolali bývalé svetové jednotky Američanov Boba a Mikea Bryanovcov po výbornom výkone za 68 minút 6:3, 6:4.

Mike a Bob Bryanovci gratulujú Filipovi Poláškovi (vpravo) a Ivan Dodigovi (druhý sprava) — Foto: TASR/AP

Melbourne 27. januára (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa prebojovali už do štvrťfinále štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V osemfinále ako nasadené štvorky zdolali bývalé svetové jednotky Američanov Boba a Mikea Bryanovcov po výbornom výkone za 68 minút 6:3, 6:4. V dueli o postup do semifinále nastúpia proti nenasadenému argentínsko-britskému tandemu Marcelo Arevalo, Johny O"Mara.

Polášek s Dodigom v prvom sete nestratili pri vlastnom podaní ani jediný fiftín. O osude úvodného dejstva rozhodol ôsmy gem, v ktorom Polášek pri servise Mikea Bryana predviedol tri svetové returny a pri výmene na sieti ukázal skvelý reflex. Aj v druhom dejstve mal navrch slovensko-chorvátsky pár.

Polášek si vylepšil osobné maximum

Za stavu 1:1 po víťaznom returne Dodiga premenili vlaňajší wimbledonskí semifinalisti pri podaní Mikea Bryana v poradí piaty brejkbal a zápas už dotiahli do úspešného konca. V desiatom geme využili pri podaní Poláška hneď prvý mečbal a nadviazali na triumf nad americkými dvojičkami z minuloročného turnaja Masters 1000 v Cincinnati, na ktorom sa tešili zo zisku titulu.

Polášek si vďaka postupu do štvrťfinále v Melbourne Parku vylepšil svoje osobné maximum. S Dodigom majú už istú spoločnú prémiu 110 000 austrálskych dolárov pred zdanením a 360 bodov do svetového deblového rebríčka ATP. V jeho onlajn vydaní figuruje Polášek už na siedmom mieste - najvyššie v kariére. V prípade postupu medzi elitné kvarteto poskočí na piatu priečku.

Jeden z najlepších zápasov

„Počas celého zápasu sme dnes výborne podávali. V prvom sete sme museli ísť myslím iba raz cez druhý servis. Naše podania často dosahovali rýchlosť cez 200 km/h. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí dnes prišli na náš zápas, vytvorili fantastickú atmosféru,“ uviedol Polášek v prvom pozápasovom rozhovore.

Dodig vzdal hold bratom Bryanovcom, pre ktorých to bol posledný Australian Open v kariére. „Veľa som sa od vás naučil. Dosiahli ste vo štvorhre niečo výnimočné, čo sa možno už nikomu nepodarí zopakovať, veď iba v Melbourne ste získali šesť titulov. Priniesli ste do debla veľa zábavy a najmä vďaka vám prišlo dnes do hľadiska toľko fanúšikov," povedal Chorvát, ktorý pondelňajší zápas označil za jeden z najvydarenejších po boku Poláška. „Vychádzalo nám všetko, na čo sme siahli. Všetko nám padalo do kurtu,“ pochvaľoval si Dodig.