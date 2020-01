TASR

Biatlon: P. Fialková v hromadnom štarte trinásta.: „Už na mňa dolieha únava"

Na preteky nenastúpila vedúca žena hodnotenia Svetového pohára Nórka Tiril Eckhoffová, napriek tomu si udržala žltý dres o 15 bodov pred Taliankou Dorotheou Wiererovou.

Na snímke slovenská reprezentantka Paulína Fialková na trati počas pretekov s hromadným štartom žien na 12,5 km počas 6. kola Svetového pohára biatlonistiek v slovinskej Pokljuke 26. januára 2020. — Foto: TASR/Michal Svítok

Pokljuka 26. januára (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Fialková zavŕšila svoje pôsobenie na podujatí 6. kola Svetového pohára 13. priečkou v pretekoch s hromadným štartom. V slovinskej Pokljuke finišovala v nedeľu s odstupom 1:37,9 minúty na víťaznú Švédku Hannu Öbergovú. Druhá skončila s odstupom 6,5 sekundy Talianka Lisa Vittozziová, na treťom mieste dobehla Francúzka Anais Bescondová s mankom 27,6 s.

Fialková v nenáročných podmienkach netrafila na prvej streľbe v ľahu svoj druhý výstrel. Na druhej položke si tiež pripísala jedno zaváhanie. Na prvej streľbe v stoji vyčistila všetky terče a pokúsila sa zabojovať aspoň o prvú desiatku. Lenže na poslednej položke opäť raz minula a celkovo mala na konte tri trestné okruhy.

„Preteky boli ťažké. Dnes som si pred nimi myslela, že sa budem cítiť lepšie. Vďakabohu, že ma podržali lyže aspoň trošku a zvládla som bežať. Hneď ako som vyrazila na trať, cítila som, že to nie je ono. Na strelnici som robila chyby. Nemám ani poňatia, ako som tie strely strhla. Trať bola dobrá, bolo to trošku mokrejšie, ale sklzné a rýchle. Už na mňa dolieha únava, neviem, čo by som dnes robila, ak by som si včera nedala voľno,“ povedala pre TASR Paulína Fialková.

V prvej polovici pretekov udávala tempo Öbergová, ktorá prebehla na čele po medzičase na prvej i druhej streľbe. Pri prvej stojke raz zaváhala a prepustila vedúcu priečku bezchybnej Talianke. Lenže na štvrtej streľbe Švédka nezaváhala a na záverečnom okruhu ukázala svoje bežecké kvality. Na preteky nenastúpila vedúca žena hodnotenia Svetového pohára Nórka Tiril Eckhoffová, napriek tomu si udržala žltý dres o 15 bodov pred Taliankou Dorotheou Wiererovou.